  • 27°C
香港時間 : 2022810日 (三) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析│內房危機】瑞銀狠劈多家內房股評級及目標價　關注四大內房開發商現金流消耗速度（附最新目標價）

股市 16:41 2022/08/10

分享：

分享：

【大行分析】瑞銀狠劈多家內房評級及目標價　關注四大內房開發商現金流消耗速度　

內房爛尾樓斷供潮影響持續，內房股價持續低迷。瑞銀認為，內房銷售復甦時間將會押後，因內地百大房企7月份合約銷售按月下跌27%，按年下跌40%。瑞銀以現金流分析四大內房開發商碧桂園 （02007） 、萬科 （02202） 、龍湖 （00960） 及旭輝 （00884） ，基於其閒置現金情況，評估其「燒錢」速度。該行並分析開發商的合約銷售要多少，才能令現金流出現平衡。

龍湖挫16%創3年低、單日蒸發近250億元市值【下一頁】

瑞銀估計，上述四大開發商上半年出現負現金流，相當於2021年底閒置現金約11%至41%，投資者關注現金燒耗速度的可持續性，而股價已反映有關預期，預期估值向下調整的壓力仍在。

「內房要回復上行，估計每月合約銷售需要回升，以達至現金流平衡，即較上半年增長11%至16%，目前萬科上半年合約銷售已達；另一上行風險是政府向開發商提供財政支援。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

未來12個月有4大內房債務到期高峰期

瑞銀稱，逾30家內房開發商已出現債務違約或已重組債務，投資者關注未來內房債券到期的處理，而未來12個月的債務到期高峰分別為今年9月、明年1月、明年3月及明年4月。四大內房開發商中，若旭煇現金流消耗速度持續，中線的風險最大，隨後為碧桂園、萬科及龍湖，但據該行分析，四大開發商均有足夠的閒置資金去應付再融資需求。

內房股將迎業績期　專家料上半年核心淨利潤為史上最差【下一頁】

瑞銀更新下半年的合約銷售風險後，調低一系統內房股的盈利預測及目標價，當中調低碧桂園及龍湖評級至「中性」，並維持旭輝評級「中性」，偏好現金流強勁兼擁有半國企定位的萬科。該行並將碧桂園服務 （06098） 及金科服務 （09666） 評級降至「中性」。

更多【內房危機】消息    

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

相關文章：【內房危機】建銀趙文利：中央倘力保交樓「金九銀十」或復甦　內房觸發系統性風險較低

相關文章：【內房危機】恒大轉讓旗下廣州增城富沁項目持股　中航信託接手30%股權

編輯：陳韻妍

港股 個股分析 大行報告 金科服務（09666） 旭輝控股集團（00884） 萬科企業（02202） 瑞銀 債券 旭輝 碧桂園
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【分析｜阿里巴巴】孫正義從阿里巴巴「撳」多少錢？軟銀上季減持阿里要點睇？
【分析｜阿里巴巴】孫正義從阿里巴巴「撳」多少錢？軟銀上季減持阿里要點睇？
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【港股市況】中國CPI、PPI遜預期　恒生指數全日跌392點　中移動逆市升1%　龍湖挫16%藍籌最差（不斷更新）
【港股市況】中國CPI、PPI遜預期　恒生指數全日跌392點　中移動逆市升1%　龍湖挫16%藍籌最差（不斷更新）
【颱風消息】天文台：木蘭開始遠離本港　3號強風信號會至少維持至下午6時
【颱風消息】天文台：木蘭開始遠離本港　3號強風信號會至少維持至下午6時
【美股期貨】7月CPI數據公布前　道指期貨微跌2點、納指期貨跌近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】7月CPI數據公布前　道指期貨微跌2點、納指期貨跌近0.1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期跌110點失2萬關　美團ADR低港1.3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期跌110點失2萬關　美團ADR低港1.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款