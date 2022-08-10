【分析│內房危機】瑞銀狠劈多家內房股評級及目標價　關注四大內房開發商現金流消耗速度（附最新目標價）

▲ 【大行分析】瑞銀狠劈多家內房評級及目標價 關注四大內房開發商現金流消耗速度

內房爛尾樓斷供潮影響持續，內房股價持續低迷。瑞銀認為，內房銷售復甦時間將會押後，因內地百大房企7月份合約銷售按月下跌27%，按年下跌40%。瑞銀以現金流分析四大內房開發商碧桂園 （02007） 、萬科 （02202） 、龍湖 （00960） 及旭輝 （00884） ，基於其閒置現金情況，評估其「燒錢」速度。該行並分析開發商的合約銷售要多少，才能令現金流出現平衡。

瑞銀估計，上述四大開發商上半年出現負現金流，相當於2021年底閒置現金約11%至41%，投資者關注現金燒耗速度的可持續性，而股價已反映有關預期，預期估值向下調整的壓力仍在。

「內房要回復上行，估計每月合約銷售需要回升，以達至現金流平衡，即較上半年增長11%至16%，目前萬科上半年合約銷售已達；另一上行風險是政府向開發商提供財政支援。」

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未來12個月有4大內房債務到期高峰期

瑞銀稱，逾30家內房開發商已出現債務違約或已重組債務，投資者關注未來內房債券到期的處理，而未來12個月的債務到期高峰分別為今年9月、明年1月、明年3月及明年4月。四大內房開發商中，若旭煇現金流消耗速度持續，中線的風險最大，隨後為碧桂園、萬科及龍湖，但據該行分析，四大開發商均有足夠的閒置資金去應付再融資需求。

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瑞銀更新下半年的合約銷售風險後，調低一系統內房股的盈利預測及目標價，當中調低碧桂園及龍湖評級至「中性」，並維持旭輝評級「中性」，偏好現金流強勁兼擁有半國企定位的萬科。該行並將碧桂園服務 （06098） 及金科服務 （09666） 評級降至「中性」。

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編輯：陳韻妍