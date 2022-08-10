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【英國上市】戶戶送Deliveroo上半年稅前虧損擴大54%　部署退出荷蘭市場

股市 16:18 2022/08/10

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【英國上市】戶戶送Deliveroo上半年稅前虧損擴大54%　部署退出荷蘭市場

英國倫交所上市的外賣平台Deliveroo（戶戶送）發布上半年業績，由於佣金收入、消費者費用以及廣告貢獻增加，期內收入10.1億英鎊（約95.8億港元），按年增長12%；稅前虧損1.473 億英鎊（約13.97億港元），按年擴大54%。

Deliveroo現升3%，報94.02英鎊。

Deliveroo平台上半年總交易額（GTV）約35.6億英鎊（約337.7億港元），按年增7%，公司解釋，次季增長放緩，主要反映消費者逆風加劇的負面影響。

Deliveroo上月預先下調GTV全年增長指引 

Deliveroo 重申，以固定匯率計算，預計今年GTV全年增長介乎4%至12%，然而Deliveroo 早在7月已將增長指導區間由15%至25%下調至目前水平。Deliveroo維持，調整後的EBITDA利潤率指引為負1.5%至負1.8%。

Deliveroo 創辦人及行政總裁許子祥表示，年初至今，儘管經歷消費者需求增長放緩，公司在實現盈利增長的計劃上仍然錄得良好進展，有信心下半年及以後，將看到過往措施帶來的進一步收益，以及新措施帶來的好處，認為嚴格的資本分配支持著公司的發展，確保投資獲得最高回報。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

 

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記者：李哲毅

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