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【大行報告】 瑞銀狠劈多隻內房及物管股目標價 龍湖為今日最傷藍籌 股價一度跌近兩成

股樓投資 16:11 2022/08/10

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瑞銀發表研究報告指，萬科企業（02202）、碧桂園（02007）、龍湖集團（00960）及旭輝控股（00884）等4家主要內地房企均在今年上半年產生了負數自由現金流，相當於截至去年底閒置現金餘額的11%至41%，引發市場擔心這種現金消耗的可持續性。該行估計，房企每月合同銷售額須從今年上半年的水平上升11%至16%，才可令現金流恢復收支平衡，因此該行降低了相應股份評級，其中大削碧桂園及龍湖目標價逾半。

同場加映﹕【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

與此同時，由於市場對內房現金流損耗的擔憂，該行預期相關物管股的估值有下調壓力，亦下調部分物管股的目標價，其中將碧桂園服務（06098）和金科智慧服務（09666）投資評級由「買入」下調至「中性」，並重申對旭輝永升服務（01995）的「中性」評級。

瑞銀予內房及物管股最新投資評級及目標價：

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上月銷售按年下跌近4成、按月跌近兩成半的龍湖為今日（10日）表現最差藍籌，股價跌近4年低，低見20.1元，最多跌近兩成，收報20.9元，大跌16.4%；碧桂園最多跌近一成，低見2.27元，收報2.33元，跌7.2%；碧桂園服務低見13.72元，最多跌6.7%，收報13.84元，跌5.9%。

同場加映﹕【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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記者：郭秀慧

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港股 旭輝永升服務（01995） 碧桂園服務（06098） 目標價 龍湖集團（00960） 大行報告 物業管理股 萬科企業（02202） 碧桂園（02007）

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