瑞銀予港股中性評級 建議留意4大投資主題逾10隻股份

瑞銀發表亞太區策略報告，認為各地央行加息將導致全球經濟增長放慢。因此該行予港股「中性」投資評級，另給予中國內地股市「增持」評級。瑞銀同時指，亞太區將出現四大投資主題，包括企業藉商品價格見頂改善毛利率、經濟重新開放、監管風險溢價，以及提供抗通脹的股息回報等。該行同時推薦20隻投資主題股，當中12隻來自港股、A股和美國上市中概股。

大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股 詳情請看【下一頁】

瑞銀亞太區投資主題股一覽：

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瑞銀又指出，由於終端需求前景存在變數，硬體（個人電腦/存放裝置）和電子元件的獲利預測仍面臨進一步下調的風險。此外，隨著供需動態惡化，二線晶圓代工廠在2023 年可能面臨挑戰。繼連續兩年產能吃緊後，瑞銀認為該行業產能擴張的速度可能會快於需求，進而導致供應過剩。

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