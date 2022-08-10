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瑞銀予港股中性評級 建議留意4大投資主題逾10隻股份

股樓投資 17:26 2022/08/10

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瑞銀發表亞太區策略報告，認為各地央行加息將導致全球經濟增長放慢。因此該行予港股「中性」投資評級，另給予中國內地股市「增持」評級。瑞銀同時指，亞太區將出現四大投資主題，包括企業藉商品價格見頂改善毛利率、經濟重新開放、監管風險溢價，以及提供抗通脹的股息回報等。該行同時推薦20隻投資主題股，當中12隻來自港股、A股和美國上市中概股。

大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股  詳情請看【下一頁

瑞銀亞太區投資主題股一覽：

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【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

【國泰293】錄近20億元燃油對沖收益 國泰上半年虧損收窄至50億元  詳情請看【下一頁

瑞銀又指出，由於終端需求前景存在變數，硬體（個人電腦/存放裝置）和電子元件的獲利預測仍面臨進一步下調的風險。此外，隨著供需動態惡化，二線晶圓代工廠在2023 年可能面臨挑戰。繼連續兩年產能吃緊後，瑞銀認為該行業產能擴張的速度可能會快於需求，進而導致供應過剩。

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文 : 李尚毅

萬洲國際（00288） 港股

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