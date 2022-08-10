【跑贏通脹】ZA Bank推出短期儲蓄保險計劃　每年3.11%保證回報

虛擬銀行ZA Bank宣布，推出高回報的短期儲蓄保險計劃 —「ZA 儲蓄保 3 」，透過每年逾3厘的保證回報。「ZA 儲蓄保 3 」鎖定期為18個月，全期保費100%保本。期滿後，每年保證回報達 3.11%。

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計劃入場費1萬元，兼享基本人壽保障，若受保人在保單生效期間不幸身故，計劃將提供一筆身故賠償，身故賠償為總已繳保費的105%。每名受保人及每保單的保費額上限為50萬元。

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即日起用戶可透過ZA Bank App投保，「ZA 儲蓄保 3」為限量發售，先到先得，額滿即止。

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