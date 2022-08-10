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【跑贏通脹】ZA Bank推出短期儲蓄保險計劃　每年3.11%保證回報

理財智慧 16:08 2022/08/10

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虛擬銀行ZA Bank宣布，推出高回報的短期儲蓄保險計劃 —「ZA 儲蓄保 3 」，透過每年逾3厘的保證回報。「ZA 儲蓄保 3 」鎖定期為18個月，全期保費100%保本。期滿後，每年保證回報達 3.11%。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

計劃入場費1萬元，兼享基本人壽保障，若受保人在保單生效期間不幸身故，計劃將提供一筆身故賠償，身故賠償為總已繳保費的105%。每名受保人及每保單的保費額上限為50萬元。

大摩料市場焦點轉向增長股  建議留意12隻港股【見下頁

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即日起用戶可透過ZA Bank App投保，「ZA 儲蓄保 3」為限量發售，先到先得，額滿即止。

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文 : 陳楚琨

短期儲蓄保險 儲蓄 虛擬銀行 儲蓄保險 香港 通脹 銀行

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