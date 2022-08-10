  • 27°C
香港時間 : 2022810日 (三) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外籍機師賣樓回國　被買家誠意感動　劈價200萬　藍天海岸特色戶2400萬沽

股樓投資 16:30 2022/08/10

分享：

分享：

有外籍機師賣樓套現回國。中原地產張奇瑋說，東涌藍天海岸1座高層C室，是特色相連單位，實用面積1,304平方呎，三房套間隔，飽覽機場景和海景，附百萬雅緻裝修，原業主為外籍機師，因要回國，決定放售單位，叫價2,600萬元。 

代理續說，買家是外區客，鍾情上址景觀開揚和附帶百萬靚裝，深知此類優質特色戶放盤可遇不可求，睇樓後即場還價，最終用誠意打動業主減價割愛，便立即拍板入市，最終業主累減200萬元，以2,400萬元出售單位，實用呎價約18,405元。 

資料顯示，原業主於2018年6月以2,050萬元買入單位，自住4年，現賣樓回國，帳面獲利350萬元，物業期內升值17%。

【有相睇】太古城靚裝兩房劈價200萬沽　2019年樓市高峰期入市　現慘蝕逾150萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 二手市場 藍天海岸 中原地產

上一篇文章

【聯想 992】 聯想集團首季多賺11% 創季度歷史新高

下一篇文章

【ESG】調查：逾6成投資者意識可持續投資重要性　36%受訪者認為可持續投資與理想回報難並存
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股
大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股
【有相睇】太古城靚裝兩房劈價200萬沽　2019年樓市高峰期入市　現慘蝕逾150萬
【有相睇】太古城靚裝兩房劈價200萬沽　2019年樓市高峰期入市　現慘蝕逾150萬
【理財個案】兩孩子早定居外國 父母留港擁近3000萬資產 兩口子如何放心過退休生活
【理財個案】兩孩子早定居外國 父母留港擁近3000萬資產 兩口子如何放心過退休生活
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【銀色債券】第7批銀色債券本月23日起認購　保證息率不少於4厘
【銀色債券】第7批銀色債券本月23日起認購　保證息率不少於4厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款