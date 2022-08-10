外籍機師賣樓回國　被買家誠意感動　劈價200萬　藍天海岸特色戶2400萬沽

有外籍機師賣樓套現回國。中原地產張奇瑋說，東涌藍天海岸1座高層C室，是特色相連單位，實用面積1,304平方呎，三房套間隔，飽覽機場景和海景，附百萬雅緻裝修，原業主為外籍機師，因要回國，決定放售單位，叫價2,600萬元。

代理續說，買家是外區客，鍾情上址景觀開揚和附帶百萬靚裝，深知此類優質特色戶放盤可遇不可求，睇樓後即場還價，最終用誠意打動業主減價割愛，便立即拍板入市，最終業主累減200萬元，以2,400萬元出售單位，實用呎價約18,405元。

資料顯示，原業主於2018年6月以2,050萬元買入單位，自住4年，現賣樓回國，帳面獲利350萬元，物業期內升值17%。

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