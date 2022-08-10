【大型招聘】年前曾大舉裁員數千人 國泰：未來18至24個月招聘逾4000名前線員工 前空姐：人工要加到原本水平才考慮

疫情持續逾兩年，全球多國的生活已慢慢回復正軌，數年前曾遭受極大打擊的航空業，航班也逐步恢復。2020年10月曾大舉裁員的國泰航空（00293），集團今天（10日）公布截至今年6月底中期業績，主席賀以禮在業績報告中表示，期望在未來18至24個月內招聘超過4,000名前線員工。

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賀以禮指，政府最新對入境旅客檢疫要求的調整，預計有助提升旅遊意欲。集團預期將會重開邊境，公司團隊正為迎接通關後全球旅遊需求增加而積極作好準備，包括開始將停泊於外地的飛機調回香港，並已展開全面的招聘計劃，期望招聘逾4,000名前線員工，以應付公司的營運需要。

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新冠肺炎於2020年初於全球各地爆發，多國封關，航空業首當其衝。國泰航空於2020年10月21日公告裁員計劃，指疫情為公司營運帶來嚴峻挑戰，乘客數量曾較正常時間下滑達98%，雖然經過多番努力，公司每月仍流失15至20億元現金。當時集團於全球僱員3.5萬人，決定裁員8,500個職位，約佔集團總員工數的24%，以及旗下國泰港龍航空也即時停止營運，即日生效。是次被裁的國泰香港本土員工共有5,300人，裁員幅度遠超過外界先前預期。

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對於國泰未來大舉招聘前線員工，據本刊從多方面的了解，不少國泰前綫人員已成功轉行，他們也未有計劃回國泰工作。



曾於國泰任職機艙服務員達10多年的方小姐（化名）表示，自己兩年前離開國泰前的工資曾被大幅削減，未來會否回國泰工作，最主要看工資能否回復至疫情前的工常水平。對於國泰數年前瘋狂裁員，如今又再大力招聘人手，她坦言：「當時沒有嬲過公司，因為公司的確有經濟困難，而且有賠足錢。」

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記者：陳詠妍



