  • 29°C
香港時間 : 2022810日 (三) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大型招聘】年前曾大舉裁員數千人 國泰：未來18至24個月招聘逾4000名前線員工 前空姐：人工要加到原本水平才考慮

理財智慧 16:06 2022/08/10

分享：

分享：

疫情持續逾兩年，全球多國的生活已慢慢回復正軌，數年前曾遭受極大打擊的航空業，航班也逐步恢復。2020年10月曾大舉裁員的國泰航空（00293），集團今天（10日）公布截至今年6月底中期業績，主席賀以禮在業績報告中表示，期望在未來18至24個月內招聘超過4,000名前線員工。

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

【職場熱話】00後下屬拒絕Whatsapp傾公事 上司狠批不懂人情世故 打工仔解釋「擺明不想放工後被騷擾」，詳見【下一頁


賀以禮指，政府最新對入境旅客檢疫要求的調整，預計有助提升旅遊意欲。集團預期將會重開邊境，公司團隊正為迎接通關後全球旅遊需求增加而積極作好準備，包括開始將停泊於外地的飛機調回香港，並已展開全面的招聘計劃，期望招聘逾4,000名前線員工，以應付公司的營運需要。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【室內設計】尖沙咀The Austin 610平方呎兩房單位 40萬元營造簡約輕奢風安樂窩 黑橡木框及雲石紋電視牆成全屋亮點，詳見【下一頁


新冠肺炎於2020年初於全球各地爆發，多國封關，航空業首當其衝。國泰航空於2020年10月21日公告裁員計劃，指疫情為公司營運帶來嚴峻挑戰，乘客數量曾較正常時間下滑達98%，雖然經過多番努力，公司每月仍流失15至20億元現金。當時集團於全球僱員3.5萬人，決定裁員8,500個職位，約佔集團總員工數的24%，以及旗下國泰港龍航空也即時停止營運，即日生效。是次被裁的國泰香港本土員工共有5,300人，裁員幅度遠超過外界先前預期。

【理財個案】兩孩子早定居外國 父母留港擁近3000萬資產 兩口子如何放心過退休生活，詳見【下一頁


對於國泰未來大舉招聘前線員工，據本刊從多方面的了解，不少國泰前綫人員已成功轉行，他們也未有計劃回國泰工作。


曾於國泰任職機艙服務員達10多年的方小姐（化名）表示，自己兩年前離開國泰前的工資曾被大幅削減，未來會否回國泰工作，最主要看工資能否回復至疫情前的工常水平。對於國泰數年前瘋狂裁員，如今又再大力招聘人手，她坦言：「當時沒有嬲過公司，因為公司的確有經濟困難，而且有賠足錢。」

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 


 

開啟hket App，閱讀全文
職位招聘 航空業 裁員 機艙服務員 國泰航空

上一篇文章

【跑贏通脹】ZA Bank推出短期儲蓄保險計劃　每年3.11%保證回報

下一篇文章

【香港經濟】惠譽下調香港2022年經濟預測至收縮0.5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】太古城靚裝兩房劈價200萬沽　2019年樓市高峰期入市　現慘蝕逾150萬
【有相睇】太古城靚裝兩房劈價200萬沽　2019年樓市高峰期入市　現慘蝕逾150萬
大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股
大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股
【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【銀色債券】第7批銀色債券本月23日起認購　保證息率不少於4厘
【銀色債券】第7批銀色債券本月23日起認購　保證息率不少於4厘
【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 淨資產達到36億英鎊 成為全球最富有未成年人
【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 淨資產達到36億英鎊 成為全球最富有未成年人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款