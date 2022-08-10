【ET講股通】孫運喜：支持位下移（附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）

美股下跌，港股今早低開近50點，跌穿二萬關。恒生指數開報19956點，跌46點，中國7月CPI及PPI均遜預期，大市跌幅逐步擴大，恒指跌逾400點，跌穿19600點，究竟港股未來方向如何？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time Code

00：10 - 港股今日市況速覽 曾經穿15000點 195000？

00：58 - 藍籌龍湖 （00916） 曾經大跌1成

01：30 - 藥股、內需下跌，中港公用股如中移動 （00941） 撐市

03：08 - 恒指指期貨5分鐘圖現頭肩底狀況 有機會反彈

05：33 - 跌市原因一：內地CPI比上個月增加，見兩年高位 有機會拖低內地股市

07：12 - 跌市原因二：金管局隔晚再接錢，反映資金外流 未來有機會加息甚至追加

07：53 - 跌市原因三：惠譽調低香港經濟預測至負增長

08：43 - 跌市原因四：美股表現欠佳，英偉達發盈警 多間大行預期科技股或大幅向下

11： 21- 恒生指數支持位現下移 未來會否回升要關注美國今晚公布的CPI數據

14：34 －觀眾問股：盈富基金 （02800） 的RSI係咪背馳，咩位可買入？

18：18－觀眾問股：美團 （03690） 幾錢可買入？中線上望多少？止蝕位？

22：25 －觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 點睇？咩位可入和目標價？

25：30 - 康龍化成 （03759） $61有貨，反彈目標價？

27：31 －觀眾問股：領展 （00823） 走勢點睇，咩位可買入，上望咩位？

29：20 - 港股收市市況速報

31：38 －潛力股推介：理文化工 （00746）

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**重溫【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？**

責任編輯：袁曉聰

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港股低開後愈跌愈多，一度失守19500點，恒指收報19610點，跌392點，大市成交892.7億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股跌勢全面，龍湖 （00960） 急挫16.4%，藥明生物 （02269） 跌9.3%，李寧 （02331） 跌3.4%，比亞迪 （01211） 跌3.5%。公用股力撑，中移動 （00941） 升1.2%。

大勢欠佳。內地方面，7月CPI升2.7%，創兩年高位，市場憂慮中央進一步放寬貨幣政策的空間收窄。上證跌0.5%。本港方面，走資持續，金管局再「接錢」15億元。惠譽下調港經濟增長預測，料全年收縮0.5%。美國方面，美股表現令人憂心，繼英偉達後，另一芯片龍頭美光亦看淡前景，拖累納指3連跌。花旗加入唱淡之列，料美股兩年內或跌一半。

恒指支持位下移，後向視乎美國今晚CPI數據，在能源、糧食價格回落下，通脹料獲一定紓緩，惟核心通脹料繼續向上。

潛力股可吼較冷門的理文化工 （00746） ，股價升0.7%至7.25元，業績對辦，早前突破下降軌，可待回調至6.5元水平吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰盈富、美團、小鵬、康龍化成、領展。立即觀看】

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