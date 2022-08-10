▲ 【可持續發展】富達調查：逾60%亞太區投資者意識到可持續投資重要性 54%冀投資能為世界帶來改變

富達國際發表的年度投資者調查顯示，亞太區逾60%投資者意識到可持續投資的重要性，延續去年調查反映投資者對可持續投資展現正面態度的趨勢，但今年有36%受訪者認為可持續投資與理想回報兩者難以並存，反映投資者對可持續投資的信心仍有差距。

調查結果顯示， 2021年度調查所發現的趨勢延續，亞太區投資者對可持續投資的取態愈來愈正面。54%受訪者期望自身的投資能為世界帶來正面改變，56%受訪者認同個人投資行動可改變企業行為。6個亞太區受訪市場中，中國內地和新加坡有較多受訪者希望透過投資促進社會的正向改變。

氣候變化為最希望推動正向改變的ESG議題

在一系列投資者最希望推動正向改變的ESG議題當中，氣候變化在所有調查市場中均高居榜首，其次為可持續消費，以及更廣泛的社會問題。

富達國際全球企業管治與可持續投資主管陳振輝表示，可持續投資正逐步成為亞太區的主流投資主題，一般投資者對可持續投資的興趣持續提升，金融服務業需更積極解決投資者對ESG相關金融產品如何兌現其可持續投資承諾的疑慮。

這次調查於中國內地、香港、台灣、新加坡、日本和澳洲等六個亞太區市場進行，成功訪問逾12,000名受訪者，旨在分析一般存戶和投資者對ESG及可持續投資的看法。

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編輯：陳韻妍