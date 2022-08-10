美國真人秀舊片被挖出 超模稱細碼模特兒有d肥挨批

美國經典模特兒選秀節目《超級名模生死鬥》熱播多年，一直深受觀眾喜愛。但節目第一季的內容近日引起爭議，主持Tyra Banks標籤一名身型應為美國6碼的參賽者為大碼模特兒，甚至指對方「有D肥」。網民批評有關言論，要求Tyra Banks向參賽者道歉。

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近日網上流傳《超級名模生死鬥》（American Next Top Model）首季的片段中，Tyra Banks在評論當時26歲參賽者Robin Manning時，指身型明顯屬美國6碼（約為細碼）的Manning屬於「大碼」（plus size）參賽者。

同場的另一名評判﹑前名模Janice Dickinson則形容Manning「肥胖及身型龐大」（fat and huge），更表明不喜歡Manning，指對方不具備超模特質，甚至力踏Manning只可以成為車模。

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首季節目往後內容中，Tyra Banks與其他亦不斷評判攻擊Manning的身型，或是評論她在模特兒生涯太遲起步。Manning最終在當季獲得第4名。在其他季的節目內，亦有不少參賽者被形容身型過於龐大，或需要減肥。

不少網民看過首季賽事後一致認為，Manning不應受到如此對待，直言Tyra Banks與其他評判應該向Manning道歉。亦有人質疑，Manning當日的纖瘦身型根本不是「大碼」或肥胖。

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責任編輯：吳漢培