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【ESG】調查：逾6成投資者意識可持續投資重要性　36%受訪者認為可持續投資與理想回報難並存

理財智慧 16:22 2022/08/10

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富達國際發表的年度投資者調查顯示，亞太區逾6成投資者意識到可持續投資的重要性，延續去年調查反映投資者對可持續投資展現正面態度的趨勢。惟今年有劇三分之一受訪者認為，可持續投資與理想回報兩者難以並存，反映投資者對可持續投資的信心仍有差距。

這次調查於中國內地、香港、台灣、新加坡、日本和澳洲等六個亞太區市場進行，成功訪問逾1.2萬名受訪者，旨在分析一般存戶和投資者對ESG及可持續投資的看法。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

今年的調查結果延續2021年年度調查所發現的趨勢，顯示亞太區投資者對可持續投資的取態愈來愈正面。54%受訪者表示，期望自身的投資能為世界帶來正面改變，56%受訪者認同個人投資行動可改變企業行為。在6個亞太區受訪市場中，中國內地和新加坡有較多受訪者希望透過投資促進社會的正向改變。

然而，受訪者也表示對現階段市場上的可持續投資承諾有所保留。46%投資者認為可持續投資的定義偏向主觀，缺乏明確定義讓投資經理遵循，49%受訪者則認為市場缺乏相應的監管，以確保可持續投資產品及其發行商兌現所作出的承諾。有趣的是，中國內地和新加坡的受訪者對可持續投資最感興趣，同時也對可持投資缺乏清晰指引最感憂慮。

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在一系列投資者最希望推動正向改變的ESG議題當中，氣候變化在所有調查市場中均高居榜首，其次為可持續消費，以及更廣泛的社會問題。這與2022年富達國際ESG分析師調查結果一致，該調查顯示溫室氣體排放為過去12個月，企業董事會和管理層會議中的主要討論議題之一。ESG分析師調查結果亦反映企業在員工福利、供應鏈相關環境問題，以及勞工問題等社會議題上的互動顯著增加。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 可持續發展 ESG 富達 可持續投資 亞太 投資產品 氣候暖化

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