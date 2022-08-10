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【汽車股】本田上季盈利超預期　上調全年盈利預測

股市 19:00 2022/08/10

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【汽車股】本田上季盈利超預期　上調全年盈利預測

本田汽車（Honda）（日：7267）公布截止6月底第一季經營利潤2222億日圓，勝市場預期11%；按年倒退8.6%，收入3.83萬億日圓，按年增6.9%。本田上調全財年盈利預測2.5%至8300億日圓，收入上調3.1%至16.75萬億日圓。本田料全年派息與去年看齊，派120日圓 。

上調全年利潤預測2.5%至8300億日圓

本田指出，上季利潤倒退乃受全球半導體短缺及內地疫情以致零部件供應中斷影響，當中日本工廠產量削減達50%；電單車銷售及外匯則帶動收入上升。

以業務劃分，電單車利潤按年增21.2%至978億日圓，主要受亞洲地區帶動，期內銷售增長達34萬輛；汽車銷售利潤按年倒退45.9%至382萬億日圓；金融服務利潤倒退14.5%至788億日元；電池及其他收入轉虧為盈錄73億日圓，去年同期為虧損4億日圓。

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記者：宋佩恩

經濟 汽車 業績公布 單車 日本 汽車股 本田

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