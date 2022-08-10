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【香港經濟】惠譽下調香港2022年經濟預測至收縮0.5%

股樓投資 15:57 2022/08/10

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新冠疫情持續3年未了，嚴重影響全球經濟。惠譽剛發表報告下調香港2022年經濟預測，由4月初預測的增長1%，下調至收縮0.5%，維持2023年經濟增長3.5%的預測。惠譽評級表示，香港政府放寬入境檢疫要求的決定，將減輕入境旅客的負擔，但無助於抵銷香港短期增長和財政壓力。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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此外，該行並指其預測表明，香港2023年的實際GDP將比2018年的水平高出不足1%，將使香港在此期間的經濟表現在所有惠譽評級的主權和地區中排名處於最低的15%。

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記者：張以正

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