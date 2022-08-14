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【古代氧源】科學家發現地殼深處氧源　曾為古代微生物提供氧氣

16:00 2022/08/14

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隨著科技發展，令科學家更容易探索未知的宇宙外，亦能讓人了解過去未被文明記錄的過去。有科學家發現地殼深處的一個氧氣來源，在早期地球上未有光合作用之前，影響著古代生物的進化。

【南韓登月】南韓首個月球軌道探測器　搭乘SpaceX火箭升空

據《自然通訊（Nature Communications）》文章指，英國紐卡索大學（NCL）的科學家利用花崗岩、玄武岩和橄欖岩等可能存在於早期地殼中的岩石碎片，模擬出地表下的環境條件。透過將其控制在無氧條件下，把岩石放置到不同溫度的水中。

研究發現，當地殼板塊移動時，除會引起地震外，還會導致地下裂縫和斷裂。這些裂縫內有具高度反應性且不光滑的岩石表面，水可以從裂縫處向下過濾，並與新斷裂的岩石發生反應，從而產生過氧化氫（Hydrogen peroxide，H2O2）。

研究小組又發現，只有在接近水沸點的溫度下，才能產生大量的過氧化氫，而這個溫度剛好與超嗜熱微生物的生長溫度相同。

雖然高濃度的過氧化氫可能對生命有害，但研究人員Jordan Stone指，它也可以為微生物分解出有用的氧氣。這種額外的氧氣來源可能是早期地球上處於未有光合作用時，影響著生命物種的早期進化，甚至可能是起源。

【綠色科技】比爾蓋茨斥過億投資製冷技術初創　緩解全球暖化速度

【歷史建築】微軟夥歐洲保育團體　製Minecraft版英國古代建築遺址

責任編輯：殷凱怡

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