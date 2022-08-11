友邦1299蟹貨自保策略 反彈至咩位宜鬆綁？ 股市 10:48 2022/08/11 分享： 分享： 友邦 （01299） 久未收復10天線水平，今早大市反彈，友邦股價微升不足1%，持蟹貨怎自保？獨立股評人唐牛指友邦屬於半隻內險股。股價近期於85元摸頂，炒波幅時需留意能否重返80元的位置，到位宜先止蝕。足本分析→【按此】 *美國CPI出爐大市點走？立即重溫《開市追揸沽》* 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 買置富778收6厘息怎部署？趁低吸納睇呢個價位 2022/08/10 買置富778收6厘息怎部署？趁低吸納睇呢個價位 內地CPI數據速解讀：內地放水救經濟機會多大？ 2022/08/10 內地CPI數據速解讀：內地放水救經濟機會多大？ 滙豐005四大原因值得睇好 唐牛教你滙豐點炒 2022/08/10 滙豐005四大原因值得睇好 唐牛教你滙豐點炒 中移動941績前策略部署：炒兩大因素 宜分注買入賺8厘息？ 2022/08/10 中移動941績前策略部署：炒兩大因素 宜分注買入賺8厘息？ 國泰293走勢似飛機起飛 唐牛教你邊個價位入手最值博 2022/08/10 國泰293走勢似飛機起飛 唐牛教你邊個價位入手最值博 你可能感興趣 買置富778收6厘息怎部署？趁低吸納睇呢個價位 12:54 2022/08/10 買置富778收6厘息怎部署？趁低吸納睇呢個價位 內地CPI數據速解讀：內地放水救經濟機會多大？ 10:33 2022/08/10 內地CPI數據速解讀：內地放水救經濟機會多大？ 滙豐005四大原因值得睇好 唐牛教你滙豐點炒 12:56 2022/08/10 滙豐005四大原因值得睇好 唐牛教你滙豐點炒 最新專欄文章 更多 銀債4厘息值抽？即睇專家點分析 2022/08/10 銀債4厘息值抽？即睇專家點分析 電訊收息股懶人包 3大中資電訊+香港電訊6823收息策略分析速覽 2022/08/10 電訊收息股懶人包 3大中資電訊+香港電訊6823收息策略分析速覽 騰訊700短期將見底？短炒、造淡、蟹貨部署一覽 2022/08/10 騰訊700短期將見底？短炒、造淡、蟹貨部署一覽 國泰293走勢似飛機起飛 唐牛教你邊個價位入手最值博 2022/08/10 國泰293走勢似飛機起飛 唐牛教你邊個價位入手最值博 中移動941績前策略部署：炒兩大因素 宜分注買入賺8厘息？ 2022/08/10 中移動941績前策略部署：炒兩大因素 宜分注買入賺8厘息？ 投資推介 港股 技術分析 止蝕 友邦保險（01299）