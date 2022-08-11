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友邦1299蟹貨自保策略      反彈至咩位宜鬆綁？

股市 10:48 2022/08/11

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友邦 （01299） 久未收復10天線水平，今早大市反彈，友邦股價微升不足1%，持蟹貨怎自保？獨立股評人唐牛指友邦屬於半隻內險股。股價近期於85元摸頂，炒波幅時需留意能否重返80元的位置，到位宜先止蝕。足本分析→【按此

*美國CPI出爐大市點走？立即重溫《開市追揸沽》*

責任編輯：袁曉聰

 

欄名 : 3分鐘睇股

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