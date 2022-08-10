【日本皇室】佳子公主傳封盤 秘訪門當戶對牙醫男友家

日本皇室秋篠宮夫婦長女小室真子去年結婚，27歲的次女佳子公主仍待字閨中。近日有指佳子正與一名牙醫相戀，佳子更私下拜訪男友寓所，因此被指好事近。據悉，牙醫一家四口都就讀大多數皇室成員都會入讀的學習院學校，與佳子可謂門當戶對。

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日本雜誌《女性自身》周二（9日）報道，佳子上月乘坐私人座駕到訪東京住宅區一棟樓高3層的建築物。據悉，這座建築物地下為牙科診所，二樓及三樓則為診所院長一家的寓所。

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新冠肺炎疫情影響下，日本皇室成員一般很少私下外出，天皇德仁獨女愛子公主甚至不敢返校上課。而且宮内廳也設有牙科診所，因此佳子不太可能是專門外出求診。而且大樓分為診所及寓所兩個門口，而佳子當日是經寓所大門出入，料為專門拜訪。

佳子被譽為日本皇室最美公主

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據悉，院長以第三代身份接手家族診所，兩名兒子也在診所任職牙醫。

院長一家四口均曾經就讀學習院學校，院長夫婦為佳子母親紀子的大學同學，而院長妻子更與紀子同樣畢業於學習院大學心理學系，兩人關係密切。

有指院長長子A君自幼成績優異，與佳子在學習院小學有4年曾為同班同學。《女性自身》更形容A君有著濃眉是一名俊男，外表貌似日本男演員桐谷健太。

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A君小學畢業後，因學習院中學分男女校無法與佳子做同學。但兩人關係仍不錯，不時在學校特別活動或比賽碰面，而A君更是校友會秘書，與佳子有很多機會聯繫。

再加上A君自小學起打冰球，與熱愛花樣滑冰的佳子有相似愛好和共同話題，也有助兩人拉近距離。

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責任編輯：鄭錦玲