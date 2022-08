【英揆之爭】辛偉誠指約翰遜下台咎由自取 卓慧思歸咎媒體

英國前財相辛偉誠上月宣布辭職,觸發內閣離職潮,被指是導致英國首相約翰遜下台的重要推手之一。現為下任首相首選人之一的辛偉誠正不斷拉票,並指約翰遜下台是對方咎由自取的結果。而另一候選人卓慧思則歸咎於媒體,並表明如當時有能力,會中斷針對約翰遜的調查。

卓慧思指衰退非不可避免 辛偉誠辯論佔優 【下一頁】

辛偉誠(Rishi Sunak)周二(9日)出席保守黨選民見面會,期間被台下觀眾逼問辭職一事。有在場人士引用名言「領首的刀手永遠不應戴上王冠」(the hand that wields the knife shall never wear the crown),詢問辛偉誠此句是否適用於他。其他在場人士聞言後,向發問者報以噓聲。

辛偉誠回應表示,其實辭職時非常傷心,並指對方形容他是領頭刀手是錯誤,強調當時自己不是唯一一人認為情況不能再發生。辛偉誠指,當時內閣屢次犯下道德錯誤,多達60名國會議員已譴責。

卓慧思冀改英倫銀行授權目標 應對通脹 【下一頁】

辛偉誠其後再被問及,約翰遜(Boris Johnson)下台是何人造成,辛偉誠直言是約翰遜自己。現任外相卓慧思(Liz Truss)其後亦被問及同樣問題,但她並未直接回應,僅自稱是忠誠的官員,並指往事已經過去。

卓慧思早前亦曾被問及同樣問題,其時她將原因歸咎媒體。同時她更指出,如果有權力的話會停止國會就約翰遜的行為展開調查。

緊貼地緣政治變化,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀