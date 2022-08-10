【英揆之爭】辛偉誠指約翰遜下台咎由自取 卓慧思歸咎媒體

英國前財相辛偉誠上月宣布辭職，觸發內閣離職潮，被指是導致英國首相約翰遜下台的重要推手之一。現為下任首相首選人之一的辛偉誠正不斷拉票，並指約翰遜下台是對方咎由自取的結果。而另一候選人卓慧思則歸咎於媒體，並表明如當時有能力，會中斷針對約翰遜的調查。

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辛偉誠（Rishi Sunak）周二（9日）出席保守黨選民見面會，期間被台下觀眾逼問辭職一事。有在場人士引用名言「領首的刀手永遠不應戴上王冠」（the hand that wields the knife shall never wear the crown），詢問辛偉誠此句是否適用於他。其他在場人士聞言後，向發問者報以噓聲。

辛偉誠回應表示，其實辭職時非常傷心，並指對方形容他是領頭刀手是錯誤，強調當時自己不是唯一一人認為情況不能再發生。辛偉誠指，當時內閣屢次犯下道德錯誤，多達60名國會議員已譴責。

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辛偉誠其後再被問及，約翰遜（Boris Johnson）下台是何人造成，辛偉誠直言是約翰遜自己。現任外相卓慧思（Liz Truss）其後亦被問及同樣問題，但她並未直接回應，僅自稱是忠誠的官員，並指往事已經過去。

卓慧思早前亦曾被問及同樣問題，其時她將原因歸咎媒體。同時她更指出，如果有權力的話會停止國會就約翰遜的行為展開調查。

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責任編輯：李俊儀