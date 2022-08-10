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【國泰業績】國泰高層輪流要求解除機組人員隔離路線圖　賀以禮：香港航空樞紐地位遠遠落後

股市 14:34 2022/08/10

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【國泰業績】國泰高層輪流要求解除機組人員隔離路線圖　賀以禮：香港航空樞紐遠遠落後

國泰航空 （00293） 上半年虧損收窄33%至約50億元，自營業務虧損更收窄約15億元。國泰航空預期下半年業績可望進一步改善，且可擺脫消耗現金流「燒錢」經營，惟即使港府最新推出「3＋4」入境檢疫規定，國泰航空維持原有年底運力恢復目標。管理層在中期業績發布會回應不同提問時，都促請政府提供清晰路線圖，盡早解除機組人員和入境檢疫限制。

主席賀以禮稱，港府最新未有更改機組人員執勤後的檢疫安排，認為是國泰恢復運力的主要限制，並指香港比較其他區內對手，目前在恢復國際航空樞紐地位「遠遠落後（has fallen far behind）」。

國泰航空上半年虧損50億元、午後股價升3% 燃油對沖盈餘20億、「3＋4」後未改年底運力目標，可見【下一頁】

賀以禮指，即使港府最新解除所有機組人員限制，因應大批員工近兩年較少執行空勤職務，需要幾個月才能恢復疫前水平。

除了賀以禮，營運及航空服務總裁韓兆傑回應調配機隊返港、行政總裁鄧健榮回應提問時都一再強調，取消機組人員隔離檢疫才能恢復運力，加快運作回復正常。

因應不同航班，港府對機組人員的檢疫安排有所不同，當中執行客運航班的機組人員在酒店隔離3日，才能出外，而駐港貨機機組人員可於抵港當日完成「檢測待行」，取得核酸檢測的陰性結果可離開。

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記者：麥德銘

港股 隔離檢疫 航空 國泰航空（00293） 國泰航空

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