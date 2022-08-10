【國泰293】錄近20億元燃油對沖收益 國泰上半年虧損收窄至50億元

國泰航空(00293)公布中期業績。截至今年6月底止中期，錄得虧損49.99億元，去年同期錄得虧損75.65億元，不派息。期內收益185.51億元，按年升17％。由於虧損低於預期，至3時15分國泰逆市上升1%，報8.6元。

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截至6月止中期，國泰可載客量減少26.6％；客運收益按年增加1.7倍至20.6億元；收入乘客千米數增加1.3倍。上半年運載乘客33.5萬人次，平均每日載客1,853人次，按年增加1.13倍；運載率為59.2％，去年同期為18.9％。貨運業務方面，可用貨物噸千米數減少31％，整體載貨噸數減少4.2％至52.6萬噸；貨運收益為121.48億元，按年增加9.3％；運載率75.8％，去年同期為81.4％，收益率上升69.7％至5.72元。另外，受駐港機組人員檢疫要求及嚴格旅遊限制影響，香港快運上半年虧損收窄至8.24億元，去年同期虧損9.76億元。

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另外，國泰燃油成本總額為46.18億元，按年增加57.2％；當中燃油對沖收益19.88億元，去年同期收益6.25億元；燃油成本淨額為26.3億元，按年增加

13.75％。集團指，燃油成本增加，原因是平均飛機燃油價格上升85.1％，其影響因耗油量減少16％而略為抵銷。

國泰表示，最新對入境旅客檢疫要求的調整預計有助提升旅遊意欲，集團目標是在2022年底逐步將可載客量及可載貨量分別增至疫情前水平的25％及65％。集團相信，下半年旗下航空公司及附屬公司的表現將較上半年為佳。然而，來自聯屬公司的業績仍會面對極大挑戰。國泰同時已展開全面的招聘計劃，期望在未來18至24個月內招聘超過4,000名前線員工，以應付公司的營運需要。

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