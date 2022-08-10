  • 28°C
香港時間 : 2022810日 (三) 15:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】蔚來據指手機將定位高端、起步價或超5000元人幣　另手機團隊逾300人

股市 14:14 2022/08/10

分享：

分享：

【電動車】蔚來據指手機將定位高端、起步價或超5000元人幣　另手機團隊逾300人

電動車生產商蔚來 （09866） 進軍手機界。據外電引述消息指，蔚來第一款手機定位為旗艦級別，將會搭載高通的第二代驍龍8移動平台，起步價可能超過5000元人民幣，最高配置可達7000元。

蔚來現跌7%，報146.8元。

報道引述消息指，這款手機其他配置方面將採用4500至4800mAh電池，支持100W以上的快充，價格也不便宜，起步價可能超過5000元人民幣，最高配置可達7000元。據推斷，蔚來的第一款手機，料在明年上半年登場。此前蔚來創始人李斌表示，目前蔚來手機正在推進中，預計未來會像蘋果一樣，一年推出一款。

手機團隊逾300人　邀美圖易煒加盟

另外，內媒又指，蔚來手機團隊規模逾300人，美圖 （01357） 旗下美圖移動前高級副總裁易煒已加盟蔚來手機團隊，擔任軟件部門負責人。消息人士指，目前易煒在蔚來「看不到具體的（職級），只有代號」，並指蔚來手機團隊已超過了300人，員工背景包括OPPO、美圖和華為等。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

相關文章：

【蔚來NIO】蔚來董事長李斌：希望每年開發一款手機　就像蘋果一樣

【電動車】蔚來擬攻平價車市場　據報推第三品牌、價格或低至10萬元人幣

【電動車】「蔚小理」7月交付量按月回落兩成、罕有齊跑輸兩家初企　一文看清電動車新勢力7月數據（不斷更新）

編輯：姚卓然

華為 Oppo 電動車 軟件 港股 汽車 5G 移動裝置 蔚來－SW（09866）

上一篇文章

逾8厘股息海螺水泥(0914)估值吸引 走勢分析+買入策略

下一篇文章

國泰293走勢似飛機起飛 唐牛教你邊個價位入手最值博
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】夜期跌110點失2萬關　美團ADR低港1.3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期跌110點失2萬關　美團ADR低港1.3%（不斷更新）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【美股期貨】7月CPI數據公布前　道指期貨微跌2點、納指期貨跌近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】7月CPI數據公布前　道指期貨微跌2點、納指期貨跌近0.1%（不斷更新）
【港股市況】中國CPI、PPI均遜預期　恒生指數跌500點　內房受壓、龍湖挫近20%藍籌最差（不斷更新）
【港股市況】中國CPI、PPI均遜預期　恒生指數跌500點　內房受壓、龍湖挫近20%藍籌最差（不斷更新）
【颱風消息】天文台：木蘭開始遠離本港　3號強風信號會至少維持至下午6時
【颱風消息】天文台：木蘭開始遠離本港　3號強風信號會至少維持至下午6時
【港元滙價】金管局今晨接約15億港元沽盤　銀行體系結餘將跌至1247.4億元（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接約15億港元沽盤　銀行體系結餘將跌至1247.4億元（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款