▲ 【電動車】蔚來據指手機將定位高端、起步價或超5000元人幣 另手機團隊逾300人

電動車生產商蔚來 （09866） 進軍手機界。據外電引述消息指，蔚來第一款手機定位為旗艦級別，將會搭載高通的第二代驍龍8移動平台，起步價可能超過5000元人民幣，最高配置可達7000元。

蔚來現跌7%，報146.8元。

報道引述消息指，這款手機其他配置方面將採用4500至4800mAh電池，支持100W以上的快充，價格也不便宜，起步價可能超過5000元人民幣，最高配置可達7000元。據推斷，蔚來的第一款手機，料在明年上半年登場。此前蔚來創始人李斌表示，目前蔚來手機正在推進中，預計未來會像蘋果一樣，一年推出一款。

手機團隊逾300人 邀美圖易煒加盟

另外，內媒又指，蔚來手機團隊規模逾300人，美圖 （01357） 旗下美圖移動前高級副總裁易煒已加盟蔚來手機團隊，擔任軟件部門負責人。消息人士指，目前易煒在蔚來「看不到具體的（職級），只有代號」，並指蔚來手機團隊已超過了300人，員工背景包括OPPO、美圖和華為等。

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編輯：姚卓然