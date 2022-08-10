【內地經濟】內地CPI、PPI齊遜預期　中信證券：第3季CPI或達3%

▲ 【內地經濟】內地CPI創兩年高 按年增2.7% 豬肉及能源價格升逾兩成

中國CPI、PPI齊遜市場預期。國家統計局公布內地消費物價指數（CPI），7月CPI按年升2.7%，創兩年高，惟遜市場預期的2.9%，較上月的2.5%上升0.2個百分點，而按月則升0.5%。

在CPI成份之中，食品價格上漲6.3%，非食品價格上漲1.9%；消費品價格上漲4%，服務價格上漲0.7% 。首七個月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.8% 。

另外，工業生產者出廠價格指數（PPI）方面，按年升4.2%，遜預期的4.9%，並較上月6.1%回落1.9個百分點，升幅連續9個月放緩。

中信證券表示，7月份CPI升勢低於預期，主要受到 去年豬價的低價效應，使其今年在CPI籃子中的權重明顯降低，7月CPI按年漲幅仍保持溫和抬升的態勢，增幅2.7%，略低於市場預期， 預計三季度中國CPI可能達到3%，但整體通脹壓力仍然可控。而 全球主要大宗商品價格在本月均出現明顯下跌，中國7月PPI按月降低1.3%。

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記者：宋佩恩