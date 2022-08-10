【香港經濟】惠譽削香港今年經濟預測至收縮0.5%　酒店檢疫減至3天對刺激短期商務客回流作用不大

港府最近公布將現有的7天檢疫酒店隔離方案，改為3天檢疫酒店和4天家居醫學監測方案，新安排本周五（12日）生效。惠譽評級表示，港府決定放寬強制性檢疫要求，將減輕入境旅客負擔，但對抵消香港的短期增長和財政壓力作用不大。惠譽評級同時預計今年香港經濟將再萎縮，將香港今年經濟增長預測，由此前預測增長1%，下調至負增長0.5%。

惠譽表示，在內地、港澳未有明確結束疫情清零政策下，香港明年增長預測維持在3.5%，而內地低迷的增長前景、香港本地較高的利率，將在未來12個月內對香港的經濟前景造成不利影響。預測明年香港的實際GDP，將比2018年的水平高出不到1%，將使香港在此期間的經濟表現，在所有惠譽評級的主權國家和地區中排名處於最低的15%。

惠譽料香港復甦仍受社交控制阻礙

惠譽指出，目前香港的復甦仍受到持久的社交控制所阻礙，認為在內地放寬類似政策之前，香港這些控制不太可能完全取消，這可能要到明年或之後才會發生。

該評級機構亦預計，最近政府公布的對入境檢疫要求的部分放寬，對刺激遊客和短期商務旅客的回流作用不大，因他們已習慣在大多數地區無此限制。在政府向市民發放新一輪消費券後，本地零售業銷售在未來數月內可能會有適度提升，但這些影響可能是暫時性。

經濟競爭力並非優先處理 國金中心風險未來或增

惠譽在4月份確認了香港的評級為「AA-」，前景穩定。但惠譽指，政府明顯將更廣泛的國家戰略和管治行置於較經濟競爭力為優先的位置，這表明未來的政策軌跡將增加香港作為國際金融和商業中心的風險，若這些風險明確化，將減少經濟活力，加速與人口老齡化相關的財政政策挑戰，並可能導致香港信用評級面臨下行壓力。

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編輯：胡學能