英國今冬或4日無電用 明年能源費恐逾4萬

英國受俄烏戰爭的能源供應短缺影響，能源價格持續上升。有外國媒體報稱，英國或在今年冬天或面臨數日「無電用」。另有機構預測，明年起英國家庭的年度能源開支將高達4,200英鎊。

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彭博社報道指出，根據英國政府最近預測在最惡劣情況下，即使緊急啟用燃煤設備供電，能源供應仍不夠滿足冬天時的最高峰需求量，缺少6分1供應。政府估計如英國今年冬天氣溫低於平衡，加上挪威及法國可能減少供電，英國明年1月時可能有4日無電用。

如情況果真出現，英國將啟動緊急限電措施，減少向商家及住宅供電，屆時鐵路服務亦會受影響。商業、能源及工業策略部門消息人士表示，英國有高度安全及多元的天然氣及電力系統，相信限電計畫不會實行。

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部門消息人士未有否定最惡劣情況發生的可能性，表明不希望上述情況發生，強調一切只是極端假設，並向各行各業及當地家庭保證，將會提供所需的電力及天然氣。

咨詢公司Cornwall Insight預期，英國能源費用在明年首季內達每年4,266英鎊（約4萬港元）。至2022年4月，年季能源費預計會升至4,426英鎊（約4.2萬港元）。公司呼籲英國政府，盡快提出政策幫助民眾應對高能源費。

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責任編輯：吳漢培