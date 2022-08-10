【歐盟制裁】俄航空公司遭歐盟制裁飛機零件　只好自拆飛機2架拚成1架

▲ 俄羅斯大部分機隊均由西方客機組成，維修保養的零件需由外國進口。（法新社圖片）

近日，包含Aeroflot在內的俄羅斯航空公司，因為飛機零件遭歐盟制裁無法補貨，只能停飛眾多飛機，甚至需要拆解部分飛機機體零件，以東補西補的方式維持運作。

【電動車】Tesla上海工廠升級 竟導致7月銷量跌超過6成

綜合外媒報道，俄羅斯大部分機隊均由西方客機組成，維修保養的零件需由外國進口。近日受限於制裁，航空公司Aeroflot只好從完好無缺的飛機上拆下零件，組裝至其他飛機，以維持其航空器適航證（Airworthiness Certificate）。

已有50架飛機停飛

據稱，目前由Aeroflot營運的俄羅斯蘇霍伊超級噴氣機-100（SSJ-100）及1架空巴A350已經停飛並正在拆卸。有消息人士補充，該架A350更是全新的。截至2021年底，Aeroflot近8成機隊由波音與空巴組成，共擁有134架波音和146架空巴，以及近80架SSJ-100。自7月底以來，已有50架飛機停飛。

另外，亞洲、中東的公司亦憂慮西方對俄羅斯實施2次制裁，因此俄羅斯很難找到供應管道。而且，在所有的零件供應給最終客戶以前，均須事先通知波音和空中巴士，故幾乎沒有國家同意供貨。

【粉絲經濟圈】羽生結弦形象正面受品牌青睞 退役後「聖地」遊覽人次反升

【通脹壓力】英國人重用現金 精打細算抗通脹

責任編輯：李智美