【財富管理】港人對港股情有獨鍾　跌市下花旗香港客戶增持、港股資產值不跌反升

▲ 花旗發現，港股跌市下其客戶整體持有的港股資產值（AUM）不跌反升。

港人鍾情投資港股，花旗香港分析約10萬名客戶的數據後發現，客戶在市況轉差下股債比例雖有所調整，減持股票並增持債券，但客戶整體持有的港股資產值（AUM）卻不跌反升，顯示港人對港股仍情有獨鍾。

花旗銀行財富管理業務主管蔡惠琳指，按AUM計，以往花旗香港大部份客戶的股票與債券投資比例分別為八二比，但隨著市況愈趨複雜，債券相對股票的AUM比例已升至23%。

不過，港人對港股似乎仍然長情，即使港股上半年走低，花旗香港客戶的港股AUM仍較去年同期微升，反映客戶有趁低吸納之勢。以持股時間計，花旗香港整體客戶持有美股的時間平均為18個月，持有港股的平均時間則為34個月。

客戶純股票投資每10人僅3人錄正回報

花旗又發現，該行高淨值資產客戶傾向分散股票投資於美股市場，Citigold Private Client客戶的港股美股交投額比例，分別為55%及45%。然而，不論是港股還是美股，股票投資回報今年都令人失望。花旗指該行只投資股票的客戶，每10人僅3人可錄正回報，反觀每10位以組合形式分散投資的客人，則有5位獲得正回報，反映分散投資有助客戶取得較理想投資回報。

在高通脹低增長的經濟環境下，蔡惠琳指花旗香港高端客戶投放在該行的資金中，約六成投入至存款，該比例過未有大升，顯示客戶無因避險大幅增持現金。縱使如此，該行客戶亦有尋找股票以外資金出路，截至今年6月底止，花旗香港客戶持有債券的AUM按年上升兩成。

外滙方面，花旗香港今年3至6月期間交投量，較今年首兩個月平均交投量升約兩成，反映美國展開加息周期後，客戶趁非美元外幣走弱下出手吸納，該行外幣活躍客戶數目按年錄高單位數增長。日圓、英鎊及泰銖成該行三大熱門交投非美外幣，截至今年6月，日圓、英鎊及泰銖資產值按年分別升45%、4成及一倍。

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記者：余倩敏