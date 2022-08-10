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英跳水王子戴利獲讚國寶 拍紀錄片批英聯邦國家恐同

環球社會熱點 14:00 2022/08/10

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英國跳水王子戴利2013年「出櫃」宣布同性戀身份，並於2017年與編劇男友結婚。戴利為英國廣播公司（BBC）拍攝的紀錄片周二（9日）播出，他走訪多個英聯邦國家訪問同性戀運動員，批評多國將同性戀列為刑事罪，更因此獲網民盛讚為英國國寶。

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戴利（Tom Daley）拍攝的紀錄片名為《Illegal to Be Me》，他花費4年時間走訪全英聯邦最恐同的國家（most homophobic countries in Commonwealth），探討當地同性戀運動員如何面對極端迫害。

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他在節目中提到英聯邦56個國家當中，有35國將同性戀列為非法，他形容上述情況太離譜。

戴利表示大多數國際體育機構都聲稱包容「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」（統稱LGBT）群體，但不滿卡塔爾和沙特阿拉伯兩國都將同性戀判處死刑，今年卻能分別主辦世界盃和世界一級方程式賽車（F1）賽事。

他認為自己曾為英國奪得金牌，英聯邦運動會（The Commonwealth Games）這個目標離他很近，因此很希望讓英聯邦運動會成為首個真正表態支持LGBT的體育賽事。

戴利透露他的願望是讓英聯邦運動會表明，不會容許任何有禁止LGBT人士法律的國家舉辦賽事。他知道這個願望很大膽，但認為必須要有某些地方開始行動才能產生一些變化。

莎蓮娜威廉絲宣布退役 一眾球手紛紛致敬（第二版） 【下一頁】

紀錄片周二晚播出後，不少網民於社交平台Twitter大讚戴利的表現，更用「國寶」（national  treasure）來讚賞他。有人形容28歲的戴利是個聰明、沉著及美好的年輕人，

也有網民表示紀錄片反映的情況令人感到心碎，稱自己曾在幾個國家帶領爭取赦免的LGBT平權運動，也得悉部分國家法律壓迫LGBT人士的情況，希望LGBT群體團結一致。

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責任編輯：鄭錦玲

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