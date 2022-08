英跳水王子戴利獲讚國寶 拍紀錄片批英聯邦國家恐同

英國跳水王子戴利2013年「出櫃」宣布同性戀身份,並於2017年與編劇男友結婚。戴利為英國廣播公司(BBC)拍攝的紀錄片周二(9日)播出,他走訪多個英聯邦國家訪問同性戀運動員,批評多國將同性戀列為刑事罪,更因此獲網民盛讚為英國國寶。

戴利(Tom Daley)拍攝的紀錄片名為《Illegal to Be Me》,他花費4年時間走訪全英聯邦最恐同的國家(most homophobic countries in Commonwealth),探討當地同性戀運動員如何面對極端迫害。

他在節目中提到英聯邦56個國家當中,有35國將同性戀列為非法,他形容上述情況太離譜。

戴利表示大多數國際體育機構都聲稱包容「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」(統稱LGBT)群體,但不滿卡塔爾和沙特阿拉伯兩國都將同性戀判處死刑,今年卻能分別主辦世界盃和世界一級方程式賽車(F1)賽事。

他認為自己曾為英國奪得金牌,英聯邦運動會(The Commonwealth Games)這個目標離他很近,因此很希望讓英聯邦運動會成為首個真正表態支持LGBT的體育賽事。

戴利透露他的願望是讓英聯邦運動會表明,不會容許任何有禁止LGBT人士法律的國家舉辦賽事。他知道這個願望很大膽,但認為必須要有某些地方開始行動才能產生一些變化。

紀錄片周二晚播出後,不少網民於社交平台Twitter大讚戴利的表現,更用「國寶」(national treasure)來讚賞他。有人形容28歲的戴利是個聰明、沉著及美好的年輕人,

也有網民表示紀錄片反映的情況令人感到心碎,稱自己曾在幾個國家帶領爭取赦免的LGBT平權運動,也得悉部分國家法律壓迫LGBT人士的情況,希望LGBT群體團結一致。

