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聯合國世界氣象組織：上月是史上最熱7月之一

環球社會熱點 14:34 2022/08/10

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全球多地上月相繼錄得破紀錄高溫，炎熱天氣仍然持續。 聯合國氣象組織（WMO）表示，今年7月是有記錄以來3個最熱7月之一。WMO指，另外兩個分別於2016年及2019年錄得，但氣溫分別不大。WMO指，歐洲的熱浪及極端乾旱天氣值得注意。

歐洲熱浪致挪威水力發電減 英電費或進一步增加  【下一頁】

WMO發言人努利斯（Clare Nullis）周二（9日）表示，世界民眾剛剛經歷有記錄以來，最炎熱3個7月之一。她引用歐盟其後監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service ，簡稱C3S）數據表示，今年7月錄得氣溫雖較2019年同期稍涼，但卻較2016年稍高，並指3個記錄差異甚少。

WMO表示，7月全球氣溫較1991年至2020年同期的平均氣溫高攝氏0.4度。2022年7月是西班牙有記錄以來，天氣最炎熱的月份。WMO指，歐洲夏季出現熱浪及極端乾旱情況值得令人關注，C3S科學家Freja Vamborg亦指，隨著全球氣溫不斷升高，預料極端高溫將更頻密發生及持續時間更長。

英國衞生安全局發高溫警報 料將逾攝氏30度 【下一頁】

C3S指，雖然歐洲等其他地方持續炎熱，但7月並未打破全球高溫記錄。機構解釋是西印度洋及中亞大部分地區，包括澳洲等地氣溫低於平均水平。機構同時發現，上月南極海冰範圍較1991至2020年7月的平均面積縮小7%，即減少10萬平方公里，是44年有衛星記錄以來最少的7月記錄。

C3S上月亦曾表示，俄羅斯東部、中國北部及東非橫跨亞洲到印度西北部地區，較以往更潮濕 。

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責任編輯：李俊儀

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