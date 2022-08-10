【ESG講呢啲】銅鑼灣有得耕田？希慎天台暗藏逾8,000呎綠色農圃！

在市區買有機菜你或許試過，在市區耕田種菜你又試過未？今集《ESG講呢啲》帶大家來到希慎天台的都市農圃，看看希慎點樣將綠色種植帶入市區。

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隔周星期三下午1時30分，《ESG講呢啲》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。

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逾8,000呎都市農圃 助過百市民疫下放低心理擔子

位於銅鑼灣鬧市中心地段的，希慎廣場平日人來人往，原來走到天台是另一番景象。希慎天台的都市農圃

面積超過8,000呎，早於2013年，即廣場落成1年後已開始運作，希慎興業由建築、設計時已決定加入農圃。

希慎興業企業傳訊部總經理董彥鈞指，集團起初考慮到環保的理念，想有一個「綠色天台」，望在天台加入綠色元素，可以幫助減低溫度，令整體環境更好，「有飛機從上俯瞰都會更美麗。」他指。董又指，新界也開始不是很多地方可以做到這件事，「對於一個社區而言，尤其最近兩年在新冠疫情下，很多不同人也來跟我們說，來到這個農圃的一、兩小時，他們可以放下自己心理上很多的擔子。」他又形容這8,000呎是大自然，可供市民在地上耕種，又指市區沒有什麼地方可以做到「落地」耕種。

董彥鈞坦言，要運作這個都市農圃是犧牲了一些東西，如一些原可建於天台的冷氣裝置，他們需另外用一層空間放置，不過他亦指：「但對於我們而言，我想在這10年來得到的收成，是我們起初想像不到的。」

截2021年底，已經有近7,000名市民到訪過農圃參與各大小活動，而農圃的耕種工作坊，每季亦接待大約100名參加者。

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利舞臺擺農墟市集 市民零距離接觸本地農夫

集團亦會定期在利舞臺地下空地舉辦「利園都市農墟」，令市民在都市中可以親身接觸本地農夫及農作物，不少本地農夫亦於農墟宣傳自家農作物及農場，亦成功累積客源。

本地農夫俏姐的農場在大埔林村的，通常都是種蔬菜較多最近這幾年我種多了薑、檸檬，她指：「在這裡都擺賣了幾個月，於農墟擺賣過幾次了，出市集擺賣可以做到一些客，知道我真是自己農場，自己種、自己做的，這就比較好些。」

「加力農場」負責人傅先生與太太亦參與過農墟約4-5次，「可以出來推廣一下，令大家認識我們農場，也可以累積到一批客人。」他指。

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除了平常大家熟悉的有機蔬菜外，農墟內亦有不少天然手工製品，天然乾花茶包、手工製品、盆栽亦可以在農墟裡找到。集團免收本地農夫的攤位錢，望給予機會本土農作物走入市區，董彥鈞指：「如果可將香港的農作物，這麼新鮮、這麼美味的蔬菜，有機會在銅鑼灣最旺的地方，可以說是全世界最旺的地方之一，這個利舞臺門口展示到讓人看，不是做到很多次，如果我們一個月做到一個周末，為甚麼不做呢？讓港人不需要去到新界，也可以買到這麼新鮮的香港農作物。」

記者：何美澄

*同場加映*

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