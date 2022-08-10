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【內房危機】龍湖挫16%創3年低、單日蒸發近250億元市值　據指受網傳未經核實之商票逾期所打擊

股市 16:14 2022/08/10

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【內房危機】內房沽壓甚大

內房股低處未算低，尤其民企內房沽壓甚大，龍湖 （00960） 最後跌16.4%，報20.9元，創3年低，單日蒸發249億元市值。碧桂園 （02007） 跌7.2%，報2.33元，為2017年2月低。

據內媒指，龍湖今日急跌，料主要來自一則坊間傳言指龍湖商票存在逾期情況，但該信息來源並非權威渠道。報道指，查詢上海票據交易所票據信息披露平台發現，龍湖並無商票逾期。而據接近龍湖的消息人士亦指，「龍湖去年就不開商票了，沒有商票逾期，（傳聞）純屬造謠。」

另外，旭輝 （00884） 、時代中國 （01233） 、合景泰富 （01813） 、寶龍地產 （01238） 跌4%至6.4%不等。國企內房相對硬淨，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀 （00123） 分別跌1.4%至2.9%。

至於物管股同樣走低，碧桂園服務 （06098） 、保利物業 （06049） 、華潤萬象 （01209） 、世茂服務 （00873） 等跌逾3%，而旭輝永升 （01995） 更跌9.1%。

內房股將陸續公布上半年業績，銀河聯昌證券發表報告指，預期內房整體的核心淨利潤將按年跌約30%，為史上最差，認為上半年表現失色，將短綫拖累市場情緒。另外，據外電引述消息指，中國審計署正全面調研20萬億元人民幣的信託產業，近一個多月檢查至少20家信託公司帳目，包括五大信託公司，評估行業對金融系統穩定的潛在風險。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

 

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【分析︱內房危機】內房股將迎業績期　專家料上半年核心淨利潤按年跌30%　為史上最差

【內房危機】中國審計署據報大範圍調研20萬億元信託行業　要求上報高風險內房融資

【內房危機】建銀趙文利：中央倘力保交樓「金九銀十」或復甦　內房觸發系統性風險較低

編輯：姚卓然

 

港股 國企內房股 民企內房股 龍湖集團（00960） 保利物業（06049） 碧桂園服務（06098） 寶龍地產（01238） 越秀 碧桂園（02007）

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港股恒生指數跌392點報19610點　國泰（00293）股價於公布業績後曾破頂高見8.8元

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