【內房危機】龍湖指無商票逾期、已還清年底前的剛性債務　公司指具充足可動用現金儲備（第二版）

最後一隻硬淨民企內房龍湖 （00960） 亦出事，境外債價目前仍處逾60美元水平，為一眾民企內房之冠，其餘民企內房債價均已跌散。據內媒指，龍湖今日股價急跌，料主要 來自傳言指龍湖商票存在逾期情況，但信息來源並非權威渠道。上海票據交易所其後證實，龍湖不存在商票逾期。公司晚上發公告澄清事件，表示不知悉波動原因，又確認集團營運正常， 具備充足的可動用現金儲備。

或會開始提早償還清明年到期債務

龍湖周三6點突召開投資者會議安撫市場，主席吳亞軍及CFO趙軼出席。龍湖在投資者會議上澄清，自去年起完全不開商票，目前商票餘額為7億元人民幣，會在下半年至年底前逐步兌付到位。

管理層又稱，已還清現在至年底的剛性債務，當中包括開發貸款，下半年可能還會主動償還清明年到期的銀團債務及其他債務。龍湖短期債務比例約為10%，這亦是集團一直的策略，因此公司仍有能力投地。

投資者會議上又提到，集團加快拿地到銷售之間的時間，例如3月份拿到的項目，6月份就能開售，投地的同時也會預留一定的安全頭寸，應對市場不確定性。

管理層又表示，與出險內房開發商合作非常少，很多都處於收尾階段，而且項目監管資金餘額已足夠覆蓋項目所需的開發支付。

吳亞軍：股價大跌僅由市場驚慌導致

對於股價大跌，龍湖主席吳亞軍稱公司沒有太在意，因是由市場驚慌導致，公司「根本沒出甚麼狀況」。她又直言，現在處於靜默期，否則股東可能已出手增持。

境外債券價格在會議後，跌幅輕微收窄。

公司晚上在港交所發自願性公告，指不知悉導致股份價格偏離市場異常波動的任何原因，亦不知悉任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場資料或任何內幕消息。

董事會指集團營運正常，具備充足的可動用現金儲備。公司未經審核營運數據及新增土地儲備情況每月通過港交所及時發佈，及時履約境內外到期債務及票據，同時於二級市場積極回購公司債券。公司到期商票都已經兌付，沒有任何逾期支付。

龍湖收市跌16.4%，報20.9元，創3年低，單日蒸發249億元市值。碧桂園 （02007） 跌7.2%，報2.33元，為2017年2月低。

另外，旭輝 （00884） 、時代中國 （01233） 、合景泰富 （01813） 、寶龍地產 （01238） 跌4%至6.4%不等。國企內房相對硬淨，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀 （00123） 分別跌1.4%至2.9%。

物管股同樣走低

至於物管股同樣走低，碧桂園服務 （06098） 、保利物業 （06049） 、華潤萬象 （01209） 、世茂服務 （00873） 等跌逾3%，而旭輝永升 （01995） 更跌9.1%。

內房股將陸續公布上半年業績，銀河聯昌證券發表報告指，預期內房整體的核心淨利潤將按年跌約30%，為史上最差，認為上半年表現失色，將短綫拖累市場情緒。另外，據外電引述消息指，中國審計署正全面調研20萬億元人民幣的信託產業，近一個多月檢查至少20家信託公司帳目，包括五大信託公司，評估行業對金融系統穩定的潛在風險。

（第二版加入公司晚上公告）

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編輯：姚卓然、余倩敏

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