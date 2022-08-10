【內房危機】龍湖急開投資者會議　指已還清年底前的剛性債務、澄清無商票逾期　

▲ 【內房危機】龍湖挫16%創3年低、單日蒸發近250億元市值 據指受網傳未經核實之商票逾期所打擊

最後一隻硬淨民企內房龍湖 （00960） 亦出事，境外債價目前仍處逾60美元水平，為一眾民企內房之冠，其餘民企內房債價均已跌散。據內媒指，龍湖今日股價急跌，料主要 來自一則坊間傳言指龍湖商票存在逾期情況，但該信息來源並非權威渠道。報道指，查詢上海票據交易所票據信息披露平台發現，龍湖並無商票逾期。而據接近龍湖的消息人士亦指，「龍湖去年就不開商票了，沒有商票逾期，（傳聞）純屬造謠。」

龍湖6點突召開投資者會議安撫市場，主席吳亞軍及CFO趙軼出席。龍湖在投資者會議上澄清，自去年起完全不開商票，目前商票餘額為7億元人民幣，會在下半年至年底前逐步兌付到位。

集團又稱，已還清現在至年底的剛性債務，當中包括開發貸款，下半年可能還會主動償還清明年到期的銀團債務及其他債務。龍湖短期債務比例約為10%，這亦是集團一直的策略。

龍湖收市跌16.4%，報20.9元，創3年低，單日蒸發249億元市值。碧桂園 （02007） 跌7.2%，報2.33元，為2017年2月低。

另外，旭輝 （00884） 、時代中國 （01233） 、合景泰富 （01813） 、寶龍地產 （01238） 跌4%至6.4%不等。國企內房相對硬淨，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀 （00123） 分別跌1.4%至2.9%。

物管股同樣走低

至於物管股同樣走低，碧桂園服務 （06098） 、保利物業 （06049） 、華潤萬象 （01209） 、世茂服務 （00873） 等跌逾3%，而旭輝永升 （01995） 更跌9.1%。

內房股將陸續公布上半年業績，銀河聯昌證券發表報告指，預期內房整體的核心淨利潤將按年跌約30%，為史上最差，認為上半年表現失色，將短綫拖累市場情緒。另外，據外電引述消息指，中國審計署正全面調研20萬億元人民幣的信託產業，近一個多月檢查至少20家信託公司帳目，包括五大信託公司，評估行業對金融系統穩定的潛在風險。

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編輯：姚卓然

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