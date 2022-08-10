【內房危機】內房沽壓甚大　龍湖午後挫15%創3年低、單日蒸發近240億元市值

▲ 【內房危機】內房沽壓甚大

內房股低處未算低，尤其民企內房沽壓甚大，龍湖 （00960） 午後更下挫15%，報21.3元，創3年低，單日蒸發近240億元市值。碧桂園 （02007） 跌7%，報22.32元，為2017年2月低。

另外，旭輝 （00884） 、時代中國 （01233） 、合景泰富 （01813） 、寶龍地產 （01238） 跌4%至7%不等。

國企內房相對硬淨，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀 （00123） 分別跌1.4%至2.7%。

至於物管股同樣走低，碧桂園服務 （06098） 、保利物業 （06049） 、華潤萬象 （01209） 、世茂服務 （00873） 等跌逾4%，而旭輝永升 （01995） 更跌9.5%。

內房股將陸續公布上半年業績，銀河聯昌證券發表報告指，預期內房整體的核心淨利潤將按年跌約30%，為史上最差，認為上半年表現失色，將短綫拖累市場情緒。另外，據外電引述消息指，中國審計署正全面調研20萬億元人民幣的信託產業，近一個多月檢查至少20家信託公司帳目，包括五大信託公司，評估行業對金融系統穩定的潛在風險。

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編輯：姚卓然