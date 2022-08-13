  • 31°C
香港時間 : 2022813日 (六) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】建築師夫妻檔　藉數碼工具迎戰疫市

14:00 2022/08/13

分享：

分享：

疫情肆虐接近3年，不少行業大受影響，各企亦各出奇謀適應疫情。在香港這個空間狹小的城市，有本地建築設計工作室在疫情下，利用數碼工具迎戰疫市，例如以VR（虛擬實境）工具，助用戶以3D角度觀賞設計，令客人可如常打造理想家居。同時，與客人發展友好關係，靠口碑相傳在疫市突圍，增「回頭客」數量。

建築及設計工作室Occurrence由建築師許頴怡（Wendy）及黃立明（LM）以夫妻檔創立。二人皆於香港大學建築系畢業，2012年於挪威奧斯陸建築及設計學院建築碩士畢業。其後返港在建築公司工作，參與不同建築設計比賽累積經驗。他們嚮往創作自由及時間自由度，而且設計理念相似，故於2018年合作投入6位數的資金，創立建築及設計工作室。

【遊戲設計師】全球遊戲產業增長迅速　電子遊戲設計師年薪中位數達62萬

【疫市營商】怡和餐飲集團新舵手疫下上任　「A-C-E管理策略」應對餐飲業生存戰

用電子工具 效率提升

然而疫情來襲，殺各行各業一個措手不及，Wendy與LM開拓事業之路亦變得不容易。兩人表示，盡管疫情未有帶來翻天覆地的影響，但生意額比以往下跌20%。LM回想：

曾試過因裝修承辦商確診，需要延長完工時間，幸好客人明白，才能減低爭執。

疫情亦令他們選用更多數碼工具，以彌補未能面對面溝通的缺點。Wendy表示，以往都會在客人旁解釋設計，但疫情減少面對面接觸，擔心客人單看平面圖會感到疑惑。有見及此，Wendy和LM採用VR（虛擬實境）裝置，投資約2萬至3萬元購買相關的VR眼鏡、軟件、電腦等設備。

客戶只需要用手機或平板電腦就能看到VR影像，這樣可以令客人更仔細地看到立體影像，有利於他們就設計發表意見。

LM補充：

疫情令他們的業務多用電子工具，選用會議軟件開會，更能隨時隨地與客人、裝修承辦商溝通，而且能減少紙張工作。

他們認為疫情下多用電子工具，工作效率有所提升。

處多元發展 與客建朋友關係

現時該工作室的主要客源來自介紹（Referral）及「回頭客」，多數半年前就預定時間讓他們作設計。他們表示頗喜歡這種模式，因客人本身已經互相認識或了解他們的作風，討論設計的時候會更加得心應手。因此，他們強調口碑的重要性，認為應與客戶建立友好的關係，才能有利業務發展。

LM透露：

我們和客戶建立成朋友的關係，甚至會到訪他們的家裏聚餐。

他們表示慶幸再次到訪客戶的住所時，看到他們享受及善用空間。

他們又指，Occurrence的業務現時處於多元（Diverse）發展的狀態，不僅為商業及住宅進行室內設計，另有參與不同社區設計研究計劃，如夥拍香港理工大學進行社區研究項目，與回收機構、職工組織、衞生署等不同持份者溝通，了解基層工人所需，為他們設計更衣及儲物空間。

    點擊圖片放大
    +2

專注商業設計 兼顧社區項目

當談到未來的計劃時，LM笑稱自己的工作室依然處於「幼嫩」階段，希望未來繼續保持現有模式，亦期望多用數碼工具，增加工作效率。

Wendy表示將繼續專注兩方面發展，包括商業及社會設計，不但會與學院合作，未來還會參與更多社區項目。例如，他們早前曾參與關於劏房的展覽；以及積極參加比賽，夥拍設計創業培育計劃（DIP）其他工作室一起出賽，累積更多設計經驗。

記者：吳嘉雯

即看三星兩款新摺機實測片：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【人工智能】用AI發明等於無認受性？　電腦科學家兩度申請專利被拒
2022/08/09
【人工智能】用AI發明等於無認受性？　電腦科學家兩度申請專利被拒
【培育人才】AWS DeepRacer首次開放企業參與　港企組隊提升員工ML認知　
2022/08/09
【培育人才】AWS DeepRacer首次開放企業參與　港企組隊提升員工ML認知　
【機械人】日本勞動力短缺　FamilyMart用機械人上架補貨
2022/08/10
【機械人】日本勞動力短缺　FamilyMart用機械人上架補貨
【蘋果新專利】未來MacBook由玻璃製造？　可彎曲鍵盤優化打字體驗
2022/08/10
【蘋果新專利】未來MacBook由玻璃製造？　可彎曲鍵盤優化打字體驗

你可能感興趣

【人工智能】用AI發明等於無認受性？　電腦科學家兩度申請專利被拒
14:58 2022/08/09
【人工智能】用AI發明等於無認受性？　電腦科學家兩度申請專利被拒
【培育人才】AWS DeepRacer首次開放企業參與　港企組隊提升員工ML認知　
18:56 2022/08/09
【培育人才】AWS DeepRacer首次開放企業參與　港企組隊提升員工ML認知　
【機械人】日本勞動力短缺　FamilyMart用機械人上架補貨
14:10 2022/08/10
【機械人】日本勞動力短缺　FamilyMart用機械人上架補貨
疫情 裝修設計 軟件 VR 香港 設計 展覽 劏房 建築設計 挪威
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存高息王6厘 多少定存計劃跑贏銀債4厘保底息？
【港元定存】港元定存高息王6厘 多少定存計劃跑贏銀債4厘保底息？
【人幣定存】3個月人幣定存息最高2.58厘 滙豐中銀下半年首度減息
【人幣定存】3個月人幣定存息最高2.58厘 滙豐中銀下半年首度減息
【港元定存】港元定存高息王6厘 速賺5700元利息
【港元定存】港元定存高息王6厘 速賺5700元利息
【銀債攻略】銀債8.23開售 專家教4招賺盡高息回報
【銀債攻略】銀債8.23開售 專家教4招賺盡高息回報
【紐元定存】紐元定存息最高11.88厘 中銀料下周新西蘭加息半厘
【紐元定存】紐元定存息最高11.88厘 中銀料下周新西蘭加息半厘
【港元定存】港元定存最高息6厘 撼贏銀債4厘包底息
【港元定存】港元定存最高息6厘 撼贏銀債4厘包底息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款