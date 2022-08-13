【疫市營商】建築師夫妻檔　藉數碼工具迎戰疫市

疫情肆虐接近3年，不少行業大受影響，各企亦各出奇謀適應疫情。在香港這個空間狹小的城市，有本地建築設計工作室在疫情下，利用數碼工具迎戰疫市，例如以VR（虛擬實境）工具，助用戶以3D角度觀賞設計，令客人可如常打造理想家居。同時，與客人發展友好關係，靠口碑相傳在疫市突圍，增「回頭客」數量。

建築及設計工作室Occurrence由建築師許頴怡（Wendy）及黃立明（LM）以夫妻檔創立。二人皆於香港大學建築系畢業，2012年於挪威奧斯陸建築及設計學院建築碩士畢業。其後返港在建築公司工作，參與不同建築設計比賽累積經驗。他們嚮往創作自由及時間自由度，而且設計理念相似，故於2018年合作投入6位數的資金，創立建築及設計工作室。

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用電子工具 效率提升

然而疫情來襲，殺各行各業一個措手不及，Wendy與LM開拓事業之路亦變得不容易。兩人表示，盡管疫情未有帶來翻天覆地的影響，但生意額比以往下跌20%。LM回想：

曾試過因裝修承辦商確診，需要延長完工時間，幸好客人明白，才能減低爭執。

疫情亦令他們選用更多數碼工具，以彌補未能面對面溝通的缺點。Wendy表示，以往都會在客人旁解釋設計，但疫情減少面對面接觸，擔心客人單看平面圖會感到疑惑。有見及此，Wendy和LM採用VR（虛擬實境）裝置，投資約2萬至3萬元購買相關的VR眼鏡、軟件、電腦等設備。

客戶只需要用手機或平板電腦就能看到VR影像，這樣可以令客人更仔細地看到立體影像，有利於他們就設計發表意見。

LM補充：

疫情令他們的業務多用電子工具，選用會議軟件開會，更能隨時隨地與客人、裝修承辦商溝通，而且能減少紙張工作。

他們認為疫情下多用電子工具，工作效率有所提升。

處多元發展 與客建朋友關係

現時該工作室的主要客源來自介紹（Referral）及「回頭客」，多數半年前就預定時間讓他們作設計。他們表示頗喜歡這種模式，因客人本身已經互相認識或了解他們的作風，討論設計的時候會更加得心應手。因此，他們強調口碑的重要性，認為應與客戶建立友好的關係，才能有利業務發展。

LM透露：

我們和客戶建立成朋友的關係，甚至會到訪他們的家裏聚餐。

他們表示慶幸再次到訪客戶的住所時，看到他們享受及善用空間。

他們又指，Occurrence的業務現時處於多元（Diverse）發展的狀態，不僅為商業及住宅進行室內設計，另有參與不同社區設計研究計劃，如夥拍香港理工大學進行社區研究項目，與回收機構、職工組織、衞生署等不同持份者溝通，了解基層工人所需，為他們設計更衣及儲物空間。

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專注商業設計 兼顧社區項目

當談到未來的計劃時，LM笑稱自己的工作室依然處於「幼嫩」階段，希望未來繼續保持現有模式，亦期望多用數碼工具，增加工作效率。

Wendy表示將繼續專注兩方面發展，包括商業及社會設計，不但會與學院合作，未來還會參與更多社區項目。例如，他們早前曾參與關於劏房的展覽；以及積極參加比賽，夥拍設計創業培育計劃（DIP）其他工作室一起出賽，累積更多設計經驗。

記者：吳嘉雯

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