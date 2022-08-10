【程式語言排行榜】Python蟬聯冠軍　市佔創歷史新高

▲ Python市佔達到15.42％的歷史新高。

由荷蘭工程師Guido van Rossum創造的程式語言Python，強調程式碼可讀性與簡潔語法，一直深受程式編碼工作人員喜愛。根據最新的熱門程式語言排行榜TIOBE Index顯示，Python自從去年超越Java、JavaScript、C語言後，就一直強力佔據冠軍位置，近日其市佔更達到15.42％的歷史新高。

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據TIOBE Index排行榜顯示，Python已蟬聯熱門程式語言排行榜第一名多個月，8月更比前一個月成長2％，市佔達到15.42％的歷史新高，與去年同期相比成長了3.56%。而第二名則為C語言，市佔為14.59%；至於Java則排名第三，市佔為12.40%。

TIOBE行政總裁Paul Jansen表示，現時很難找到Python沒有被廣泛使用的領域，除了重要安全的嵌入式系統。他解釋，由於Python是動態程式語言，所以執行速度比高效能語言C和C++慢。他預計，Python的受歡迎程度，將持續飆升。

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責任編輯：曾曉汶

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