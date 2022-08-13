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【無障礙科技】哈佛研檢測新模型　更全面評估聽力退化情況

10:00 2022/08/13

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聽力圖長期以來被認為是聽力測試的黃金標準，惟海外專家研究指出，聽力圖並未能判斷隱性聽力損失程度。

近年愈來愈多研究人員萌生以科技幫助殘疾人士的想法，以更全面照顧各社群所需。聽力圖長期以來被認為是的黃金標準，惟海外專家研究指出，聽力圖並未能判斷隱性聽力損失程度，於是研發出可檢測隱性聽力損失的模型，助提升臨床醫學評估效率，以及更有效追蹤聽力退化人士狀況。

美國哈佛大學醫學院耳鼻喉科副教授Stéphane F. Maison團隊，與麻省眼耳醫院（Massachusetts Eye and Ear，MEE）早前合作一項研究，指出可更有效測量聽力退化病況，以及開發了新檢測模型。

發現耳蝸神經退化也有關聯

多年來，研究人員與醫學專家認為，聽力退化與內耳中的毛細胞（Hair cell）退化程度成正比，惟是次研究透過分析大量聽力退化病患資料，發現耳蝸神經（Cochlear nerve）退化與聽力退化有極大關聯，並開發了新模型，可讓有關患者及早發現聽力退化問題。該研究近日亦有刊登於《科學報告》（Scientific Reports）期刊。

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純音聽力圖 難以判斷隱性聽力損失

純音聽力圖（pure-tone audiogram）及字詞辨識，長期以來被認為是臨床聽力評估的黃金標準（gold standard），然而，哈佛醫學院團隊意識到，聽力圖並未能全面說明聽覺神經狀況，難以判斷隱性聽力損失程度。例如：

  • 許多在聽力圖測試中表現正常的患者，在吵雜環境卻無法理解別人談話內容
  • 或是許多使用助聽器的患者，經常無法聽懂正常談話

分析9.6萬個病患案例 得出檢測模型

哈佛醫學院團隊早於2009年主導同樣研究，指出聽力退化始於耳蝸神經損壞，並影響內耳毛細胞，惟當年實驗並未分析大量病例，也未有提出檢測方式。

是次研究則由美國國家衞生研究院（National Institutes of Health，NIH）資助1,250萬美元（逾9,810萬港元）進行，將近9.6萬名聽力退化病患案例的聽力檢查，與耳蝸神經損壞情形交叉比對，找出重要關聯性。

Stéphane F. Maison表示，是次研究結果與新檢測模型，可幫助聲音擴大裝置及助聽器廠商，開發出更有效產品輔助聽障人士。

記者：張寶燕

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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