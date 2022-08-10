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【業績】保誠中期轉賺1.06億美元、新業務利潤跌半成　派第一次中期息5.74美分

股市 12:39 2022/08/10

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保誠中期轉賺1.06億美元，新業務利潤跌半成，派第一次中期股息5.74美分。

保誠 （02379） 公佈半年度業績，按固定匯率計，期內新業務利潤因受利率上升與地區及渠道組合變動影響，減少5％至10.98億美元；年度保費等值銷售額升9%至22.13億美元，集團指是反映多元化的地理足跡、產品組合及分銷渠道；中期稅後溢利大減9成至1.06億美元；經調整經營溢利增加8%至16.61億美元。派第一次中期股息5.74美分。

保誠去年因將美國業務Jackson撇減至公允價值，導致根據《國際財務報告準則》虧損28.1億美元。

保誠指出，宏觀經濟上半年度出現重大波動，多個市場均股票指數走低、政府債券收益率大幅攀升及公司債券息差擴闊等情況。此等因素對保誠資產負債表的綜合影響，加上投資跌幅超過負債減幅，令來自持續經營業務的《國際財務報告準則》稅後溢利由2021年上半年度的10.70億美元大減至2022年上半年度的1.06億美元，同時導致根據動態經濟方法計算的歐洲內含價值減少。

已採納風險為本資本框架

集團執行總裁Mark FitzPatrick表示，在多渠道、數碼化運作分銷平台的推動下，集團在整個亞洲區擁有多元化業務，成功抵禦多個市場因疫情而遭受的嚴重影響，並於第一季度維持年度保費等值銷售額增長。得益於大部分市場開始回復正常，集團於第二季度錄得更強勁的年度保費等值銷售額增長。

FitzPatrick續指，應用於歐洲內含價值方法的利率上升、香港銷售額下降，再加上銀行保險銷售額錄得增長，抵銷了年度保費等值銷售額的增幅， 令期內新業務利潤減少5%。倘不計及利率及其他經濟變動的影響，集團新業務利潤與去年同期相比大致持平。

集團期內壽險及資產管理業務經調整經營溢利增加6%，利息成本於2022年1月完成22.5億美元的債務贖回計劃後下降，令中央成本減少32%，推動集團經調整經營溢利增加8%。

另外，集團透露，已獲保監局批准提早採納風險為本資本框架，有關影響已計入截至6月底止的集團監管狀況。集團超出最低資本要求的股東盈餘194億美元，覆蓋率為548%；超出集團訂明資本要求的股東盈餘為162億美元，覆蓋率為317%。

本港市場年度保費等值銷售額減少10％

單計本港市場，整體年度保費等值銷售額上半年減少10％，因受第五波疫情影響。集團指出，其他市場的增幅抵銷了本港市場上半年銷售額的下降。

上半年產品組合改進，令本港代理新業務利潤率提高11個百分點，另集團在港的銀行保險銷售額期內增長5％。香港業務客戶留存率方面，期內仍維持在98％以上。

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責任編輯：余倩敏

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