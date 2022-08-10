【業績】九倉午後跌逾1%　中期盈利跌95%至5700萬元　派息0.2元

▲ 【業績】九倉中期盈利跌95%至5700萬元 派息0.2元

九倉 （00004） 公布上半年業績，集團收入減少33%至82億元，營業盈利減少19%至34.79億元，基礎淨盈利扭虧轉盈賺4.28億元，去年同期為蝕3.6億元，主要因為發展物業減值撥備淨額減少，中期股息每股0.2元，按年持平。

九倉高開低走，午後繼續下跌1.4%，報29.1元。

集團指，若計入投資物業重估虧損及其它未變現會計收益／虧損，盈利為5700萬元，較去年同期下降95%。集團表示，期內香港和內地業務皆受新冠疫情嚴重影響而放緩， 發展物業在銷售、入賬及減值撥備方面首當其衝。 投資物業錄得近年首次倒退，物流卻有正面表現。

疫情重創收入 內房業務作近廿億元減值撥備

集團指，上半年中國內地和香港皆被新冠疫情爆發的陰霾所籠罩。疫情及其導致的長時間封控給集團業務造成極大困難。香港物業方面，按應佔份額計算，收入減少75%至6.03億元，營業盈利減少40%至4.12億元。發展物業的成交量及所涉及金額較前一年銳減，僅錄得一宗新銷售，涉及Mount Nicholson一個高層單位。

中國地區方面，按應佔份額計入合營公司及聯營公司，集團收入減少29%至49.91億元，營業盈利減少 44%至6.09億元。入賬額主要來自蘇州和杭州的項目。鑒於最新市況，賬面值高於市場的未售存貨乃「按市價計值」，並已作出19.95億元的減值撥備。

至於九龍倉酒店，集團在香港、中國內地和菲律賓經營的五間豪華尼依格羅酒店和十一間馬哥孛羅酒店 在第一季全皆因新冠疫情的關係而表現欠佳，但在第二季開始有所改善，收入減少36%至1.67億元，並錄得營業虧損。

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編輯：姚卓然