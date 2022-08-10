【業績】九倉中期盈利跌95%至5700萬元、息0.2元　內房存貨撥備20億元　股價跌2.7%

▲ 【業績】九倉中期盈利跌95%至5700萬元 派息0.2元

九倉 （00004） 公布上半年業績，集團收入減少33%至82億元，營業盈利減少19%至34.79億元，基礎淨盈利扭虧轉盈賺4.28億元，去年同期為蝕3.6億元，主要因為發展物業減值撥備淨額減少，中期股息每股0.2元，按年持平。九倉高開低走，股價收跌2.7%，報28.7元。

集團指，若計入投資物業重估虧損及其它未變現會計收益／虧損，盈利為5700萬元，較去年同期下降95%。集團表示，期內香港和內地業務皆受新冠疫情嚴重影響而放緩，發展物業在銷售、入賬及減值撥備方面首當其衝。 投資物業錄得近年首次倒退，物流卻有正面表現。

疫情重創收入 內房營業盈利減少44%

集團指，上半年中國內地和香港皆被新冠疫情爆發的陰霾所籠罩。疫情及其導致的長時間封控給集團業務造成極大困難。香港物業方面，按應佔份額計算，收入減少75%至6.03億元，營業盈利減少40%至4.12億元。發展物業的成交量及所涉及金額較前一年銳減，僅錄得一宗新銷售，涉及Mount Nicholson一個高層單位。

中國地區方面，按應佔份額計入合營公司及聯營公司，集團收入減少29%至49.91億元，營業盈利減少44%至6.09億元。入賬額主要來自蘇州和杭州的項目。鑑於最新市況，賬面值高於市場的未售存貨乃「按市價計值」，並已作出19.95億元的減值撥備。

至於九龍倉酒店，集團在香港、中國內地和菲律賓經營的五間豪華尼依格羅酒店和11間馬哥孛羅酒店在第一季全皆因新冠疫情的關係而表現欠佳，但在第二季開始有所改善，收入減少36%至1.67億元，並錄得營業虧損。

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編輯：姚卓然