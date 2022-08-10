「細威」為退役解畫 「唔想運動員生涯中途再懷孕」

網球壇近日傳出重磅消息，美國名將莎蓮娜威廉絲宣布退役。雖然她未有即時解釋原因，但在時尚雜誌Vogue的9月刊訪問中，「細威」稱自己人生要進化，聚焦在網球以外的事情。妯威同時表示，不想再以職業運動員身分經歷懷孕過程。

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本周電子發行的Vogue 9月刊內，年屆40歲的細威（Serena Williams）拒絕以退役形容決定，表示自己的人生將會「進化」（evolving），發展出全新及更具個人化的版本，專注在網球以外其他重要事情。

細威亦透露，有意與丈夫﹑社交平台Reddit聯合創辦人奧哈納因（Alexis Ohanian）再生小朋友，她表明不希望再以職業網球手經歷一次懷孕過程。細威表示，女兒希望有一個妹妹。2017年時，細威在懷孕的狀態下擊敗姐姐雲露斯威廉斯（Venus Williams）奪得澳網錦標，亦是她至今暫時最後一個大滿貫冠軍。

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另外，細威表示離開網球場是她一生中最艱難的決定之一，自己對此感到十分痛苦。雖然不希望職業生涯就此結束，但細威相當期待未來的生活，因此作出艱難的決定。細威同時指出，作為女性職業運動員，她需要經常遊走在球員及家庭生活之間，此事讓她感到困難。

即將在9月底迎來41歲的細威在職業生涯中曾奪23次大滿貫女子單打冠軍，為現役男女子球手中最多，亦是公開賽年代以來最多。細威在女子球手獎金亦高居榜首，接近9,500萬美元（約7.39億港元），大幅超越次位﹑姐姐雲露斯威廉斯。

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責任編輯：吳漢培