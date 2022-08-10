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【南韓疫情】單日15萬確診 料本月内日增20萬宗

環球社會熱點 12:12 2022/08/10

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南韓新冠疫情惡化，單日新增15萬宗確診，創過去近4個月以來的確診新高。防疫部門預計南韓疫情或於下周後見頂，可能本月内會單日新增20萬宗確診。南韓當局周三（10日）起，調整對短期居留外籍人士的檢測要求。

【輝瑞疫苗】最快10月起交付Omicron疫苗 應對秋季接種需求 【下一頁】

南韓中央防疫對策本部周三宣布，過去一日新增近15.2萬宗確診，累計確診數字超過2,084萬宗。這次也是南韓自4月13日以來，單日確診數字首度突破15萬宗。確診數按周升27%，較兩周前飆升51%。

當日新增確診中99.5%均為本地個案，而境外輸入個案首次突破600宗。目前約有402名重症患者，是時隔93日以來再次超過400人。

同日再多50名患者死亡，累計有超過2.5萬宗死亡個案，平均死亡率約為0.12%。

雖然南韓自上月底開始，單日確診按周翻倍的跡象已逐漸消退。但由於民眾在暑假期間不願意檢測，單日確診數按周增幅仍持續波動。

《韓聯社》引述專家指今波疫情料於下周後見頂，而防疫部門預料今個月内單日確診數字高位會升至20萬宗。

拜登連續2日檢測呈陰性 結束隔離即返家鄉 【下一頁】

按照目前措施，短期居留外籍人士入境首日只需前往寓所附近的醫療機構接受核酸檢測。不過南韓當局宣布由周三起，由仁川、金海、濟州機場入境的短期居留外籍人士，要改在機場檢測中心進行檢測。

防疫部門表示國內和海外疫情均有反彈趨勢，預計暑期入境的外國人會增加，因此決定調整防疫措施確保入境人士能快速做檢測。

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責任編輯：鄭錦玲

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