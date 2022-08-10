【港元拆息】1個月HIBOR六連升 報1.56991厘 續創27月新高
Hot Talk 12:08 2022/08/10
港滙持續觸7.85弱方保證，金管局今晨公布承接14.92億港元沽盤，令香港銀行體系總結餘於周四（11日）將減至1247.4億元。本港銀行同業拆息（HIBOR）連續3日全線報升。與樓按相關的一個月HIBOR連升6天，報1.56691厘，按日升2.1個基點，是自2020年4月21日報1.58941厘後新高。
以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續11個報價日觸封頂息。
隔夜拆息報1.30821厘，升20.8個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.32226厘，升1.3個基點，是自2020年2月4日報2.32625厘後新高。12個月HIBOR報3.57691厘，升2.6個基點。
|到期日
|8月10日
|8月9日
|隔夜
|1.30821
|1.10000
|1星期
|1.39542
|1.23565
|2星期
|1.43917
|1.35464
|1個月
|1.56691
|1.54554
|2個月
|1.91441
|1.88446
|3個月
|2.32226
|2.30958
|6個月
|3.01935
|3.00673
|12個月
|3.57691
|3.55137
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編輯：胡學能