▲ 【港元拆息】1個月HIBOR六連升 報1.56991厘 續創27月新高

港滙持續觸7.85弱方保證，金管局今晨公布承接14.92億港元沽盤，令香港銀行體系總結餘於周四（11日）將減至1247.4億元。本港銀行同業拆息（HIBOR）連續3日全線報升。與樓按相關的一個月HIBOR連升6天，報1.56691厘，按日升2.1個基點，是自2020年4月21日報1.58941厘後新高。

以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續11個報價日觸封頂息。

隔夜拆息報1.30821厘，升20.8個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.32226厘，升1.3個基點，是自2020年2月4日報2.32625厘後新高。12個月HIBOR報3.57691厘，升2.6個基點。

到期日 8月10日 8月9日 隔夜 1.30821 1.10000 1星期 1.39542 1.23565 2星期 1.43917 1.35464 1個月 1.56691 1.54554 2個月 1.91441 1.88446 3個月 2.32226 2.30958 6個月 3.01935 3.00673 12個月 3.57691 3.55137

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編輯：胡學能