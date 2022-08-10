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【香港樓市】銀河聯昌：港府有大量空間放寬樓市政策、對港樓前景看法中性　看好3地產股

股市 11:52 2022/08/10

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【香港樓市】銀河聯昌：港府有大量空間放寬樓市政策、對港樓前景看法中性　看好3地產股

政府昨澄清未有考慮放寬內地買樓人士的雙重印花稅，銀河聯昌證券認為，對政府澄清的舉動並不意外，因本港樓價雖從高位回落約7%，但樓市仍然穩健，而且主要新盤的去貨率仍高達60%至70%。

葉劉淑儀：考慮免除內地買樓人士「雙重印花稅」【下一頁】

「若政府確實免除內地買樓人士的雙重印花稅，對本港樓市屬利好消息，因內地人一般在港置業，而且疫情前佔本港新盤市場成交額約25%。」

銀河聯昌表示，港府有大量空間去放寬樓市政策，因過去十年政府在樓市實施大量政策，而基於供應有限，加上本土需求仍強，故仍看好樓市前景，予行業「中性」評級，偏好擁有大量土儲及新盤去貨率較高的發展商，如新地 （00016） 、恒地 （00012） ，並看好擁有穩健固定收益業務及淨現金水平的長實 （01113）

該行指，若本港與海外或內地恢復通關，或政府放寬印花稅限制，將為本港樓市帶來支持，但同時要留意利率上升速度及本港經濟復甦情況。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

 

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編輯：陳韻妍

港股 長實集團（01113） 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 大行報告 香港物業 出入境管制 疫情 印花稅 新地
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