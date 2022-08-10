▲ 【互聯網數據】7月抖音及海外版TikTok全球吸金超2.9億美元 按年增1.7倍

市場研究機構Sensor Tower數據顯示，7月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過2.9億美元（約22.76億港元），為去年同期的1.7倍，蟬聯全球移動應用（非遊戲）收入榜冠軍。

其中，約45%的收入來自中國版本抖音，而美國市場排名第二，貢獻16.2%的收入，日本市場排名第三，佔4.1%。

至於YouTube以近1.31億美元的收入，位列榜單第二名，相較去年同期增長34.1%。其中，37.5%的收入來自美國市場，日本市場排名第二，佔20.7%。

排行榜頭五名另外三款應用為Google One、Tinder和Disney+。 隨著Google One推出更多人性化的服務，7月收入達1.16億美元，按月增長17%，是迄今為止收入排名第2的月份。同時，也是TOP10中增幅最高的。

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編輯：姚卓然