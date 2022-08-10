美FBI曾搜梅拉妮婭衣櫃 曾逗留特朗普辦公室數小時

美國前總統特朗普周一（8日）確認，近期美國聯邦調查局（FBI）秦員曾突然搜查佛羅里達州海湖莊園的寓所。據報FBI期間曾搜查特朗普太太梅拉尼婭的衣櫃，並在特朗普私人辦公室中逗留數小時。美國前副總統彭斯表示，司法部需向美國民眾解釋搜查行動原因。

美FBI突搜佛州海湖莊園 特朗普批不合理 【下一頁】

美國《紐約郵報》引述消息人士報道，FBI探員搜查莊園所有房間，及梅拉尼婭（Melania Trump）的衣櫃。但報道指，FBI持有的搜查令僅能搜查與特朗普（Donald Trump）總統任期相關的記錄，以及儲存在海湖莊園（Mar-a-Lago）中機密信息的證據。FBI其後未有提供物品詳細清單，所以未知是否有其他物品亦被取走。

據報逾30名FBI探員曾在莊園中逗留長達逾9小時，期間亦未允許特朗普律師在旁觀看。探員搜查莊園內特朗普的一個私人辦公室及夾萬，並帶走15箱原放在一個已上鎖地下儲存室的白宮總統記錄。據悉，被帶走的文件包括前總統奧巴馬（Barack Obama）及北韓領袖金正恩的信件，以及其他全球領袖與特朗普來往的信件。

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彭斯（Mike Pence）在社交平台Twitter上表示，對特朗普寓所突然被搜感到憂慮，並指在特朗普執政期間，已發現部分FBI探員曾出於政治動機行事。彭斯表示，美國司法部長加蘭（Merrick Garland）需立即向全美國人解釋行動原因。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周二（10日）發表聲明要求司法部立即徹底解釋行動原因，但未提及特朗普姓名。

特朗普夏季時已搬至新澤西州寓所，因此FBI搜查時僅得場地管理員等人士在場。有目擊者指，3名司法部律師搜查期間態度傲慢，一再告知特朗普律師，探員了解一切並可以搜查任何地方。

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責任編輯：李俊儀