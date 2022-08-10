【向蘋果施壓】Google設「Get the message」網站　鼓勵蘋果採用跨平台短訊服務

▲ Google近日啟用名為「Get The Message」的專屬網站，甚至在社交平台發起「#GeTheMessage」的主題標籤（hashtag），希望說服蘋果也加入使用RCS短訊服務。

Google近年一直透過不同的方法向蘋果（Apple）施壓，希望蘋果同意在iPhone上採用RCS短訊服務。繼早前憑歌寄意表明Google希望iPhone可支援RCS，Google近日啟用名為「Get The Message」的專屬網站，甚至在社交平台發起「#GeTheMessage」的主題標籤（hashtag），希望說服蘋果也加入使用RCS短訊服務。

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蘋果的iMessage功能一直透過顏色劃分系統，若是接收iPhone的訊息會顯示藍色，而Android或其他平台，則會改為綠色。Google也因此多次公開抨擊蘋果，以同儕壓力與霸凌銷售產品。

近日Google就推出「Get The Message」專屬網站，並透過圖文和短片提供「蘋果為何應該支持RCS標準」的理據，並解釋蘋果目前的綠色和藍色「短訊氣泡」是如何劃分系統，希望蘋果能儘快加入RCS行列。

事實上，Google最近幾個月都公開地呼籲蘋果支持RCS，早前Android就透過Twitter帳戶發布了一段有關饒舌歌手Drake的新歌《Texts Go Green》的非官方歌詞解說影片。影片中提到，《Texts Go Green》是在形容當iPhone用戶被封鎖，或iPhone用戶嘗試給非iPhone使用者傳短訊的情況。又直言訊息框變成綠色一事，是只有蘋果才能解決的問題。而最簡單的解決方法，便是讓iPhone支援RCS。

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責任編輯：曾曉汶

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