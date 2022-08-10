▲ 【台海局勢】台灣據報欲迫使鴻海放棄對清華紫光之投資

據外電引述消息人士表示，台灣官方希望迫使蘋果供應商鴻海放棄對中國晶片公司清華紫光高達8億美元的投資。

消息人士表示，台灣投資委員會尚未正式審查此案，但其國家安全委員會和執行對華政策的大陸事務委員會的官員認為，需要阻止這筆交易。一位涉及國家安全問題的台灣政府高級官員表明，「這筆交易肯定不會通過。」

報道指，這是台灣面對北京的威脅不斷升級，台北尋求與美國更緊密地結盟。該交易引起了台灣經濟部投資委員會的警告，由於鴻海事先未向台灣當局申請及批准，便即投資紫光集團，指富士康可能因而被罰款最高2500萬新台幣（約83.2萬美元）。

一位接近 鴻海 的人士表示，很明顯，現在 台灣官方 已將其提升到國家安全級別， 投資前景變得暗淡， 隨著台海局勢日益緊張，這看起來更加困難。不過， 鴻海沒有回應消息。

清華紫光負債甚深，目前正在進行破產重組。7月14日，鴻海精密子公司向紫光集團投資53.8億元人民幣，並使集團成為清華紫光的第二大股東。文件顯示，鴻海關聯企業對全資擁有紫光集團的公司持股20.04%。

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編輯：姚卓然









