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【台海局勢】台灣據報欲迫使鴻海放棄入股清華紫光　台經濟部：此案正在審查、無從評論（第二版）

股市 15:06 2022/08/10

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【台海局勢】台灣據報欲迫使鴻海放棄對清華紫光之投資

據外電引述消息人士表示，台灣官方希望迫使蘋果供應商鴻海放棄對中國晶片公司清華紫光高達8億美元的投資。台灣經濟部投審會今（10）日回應指，此案仍在審查過程中，對於媒體報導無從評論。

台灣經濟部投審會回應要鴻海放棄入股紫光消息，指日前鴻海已送件審查，由於本案投資形式較爲複雜，目前仍請公司補正資料中，同時也依照投審會機制，同步送審相關業管部會，並指此案仍在審查過程中，對於媒體報導無從評論。

此前據報道引述消息人士表示，台灣投資委員會尚未正式審查此案，但其國家安全委員會和執行對華政策的大陸事務委員會的官員認為，需要阻止這筆交易。一位涉及國家安全問題的台灣政府高級官員表明，「這筆交易肯定不會通過。」

報道指，這是台灣面對北京的威脅不斷升級，台北尋求與美國更緊密地結盟。該交易引起了台灣經濟部投資委員會的警告，由於鴻海事先未向台灣當局申請及批准，便即投資紫光集團，指富士康可能因而被罰款最高2500萬新台幣（約83.2萬美元）。

一位接近鴻海的人士表示，很明顯，現在台灣官方已將其提升到國家安全級別，投資前景變得暗淡，隨著台海局勢日益緊張，這看起來更加困難。不過，鴻海沒有回應消息。

清華紫光負債甚深，目前正在進行破產重組。7月14日，鴻海精密子公司向紫光集團投資53.8億元人民幣，並使集團成為清華紫光的第二大股東。文件顯示，鴻海關聯企業對全資擁有紫光集團的公司持股20.04%。

（第二版加入台灣經濟部投審會回應）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

 

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編輯：姚卓然





 

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