美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險

俄烏戰爭引發國際能源價格急升，加劇本已嚴重的通脹情況。美國聯邦儲備局起初一度堅持鴿派立場，惟最終改變貨幣政策，由3月起至7月先後加息四次，美國聯邦基金利率區間升至2.25至2.5厘，重返2019年上半年的水平。自新冠疫情爆發起，美國股市受惠於聯儲局的超寬鬆貨幣政策，累積了龐大升幅，當聯儲局在去年下半年透露「收水」（Tapering）後，投資者預期即將加息，美國股市即時下挫，而踏入2022年美國加息周期後，美國國債孳息率不斷上升，投資者紛紛拋售手上的到期收益率較低的國債，等待購入往後收益率更高的國債。股債罕有齊跌，加上通脹陰霾和東歐地緣政治危機未決，市場憂慮經濟衰退或很快來臨。



恒生銀行投資顧問服務主管梁君馡（Belle）與高盛資產管理香港零售客戶業務主管陳玉冰（Gladys）不約而同認為，儘管市場大跌、風險偏高，市場仍然存在投資機遇。回顧過去歷史，當面對經濟週期及貨幣政策的改變，投資者最佳的應對方法，就是繼續保持多元化的投資配置，注重高質素及估值合理的企業，以求平衡各種市場風險。



美歐與亞洲息差或導致金融市場更為波動



美國今年6月份通脹數據錄得9.1%，是40年來最高。梁君馡指出，能源和大宗商品價格高企，源自俄烏戰爭、中國抗疫管控政策，以及全球供應鏈仍未完全恢復新冠疫情爆發前的狀態，而聯儲局採取一切方法壓抑通脹，減低美國民眾日常生活受通脹拖累的程度。她強調，沒有人能夠預知聯儲局能否成功控制通脹幅度，唯一可預計的是只要美國通脹數據一直高踞不下，聯儲局或就不會停止加息步伐。聯儲局公開市場委員會（FOMC）今年其中兩名擁有議息投票權的成員沃勒（Christopher Waller）和布拉德（James Bullard），便表明支持9月繼續加息。她補充，市場最近終於充分做足心理準備，相信局方會因應經濟表現調整加息步伐，務求美國經濟即使放緩也能「軟着陸」，這或可解釋為何近期美股表現已開始回勇。

▲ 梁君馡強調，沒有人能夠預知聯儲局能否成功控制通脹幅度，唯一可預計的是只要美國通脹數據一直高踞不下，聯儲局或就不會停止加息步伐。

此外，她強調新冠疫情終會減退，供應鏈總會恢復，只要現時的狀態不維持太久，滯漲（stagflation）的機會不大。但因應美歐（歐洲央行與英倫銀行已先後跟隨美國加息）與亞洲的貨幣政策已經出現不同步伐，息差變化所衍生的資金流向，或會導致市場更加波動，加上各地保護主義及地緣政治危機風險漸現，她提醒投資者不要過份押注於單一地區市場或行業版塊，甚至不要只集中單一投資工具，資產組合越多元越好，這才能夠平穩度過各種風險事件與不同的景氣循環。



高盛資管以混合資產及非傳統投資方式 助投資者應對不明朗市況



香港自今年初爆發第五波新冠疫情後，經濟停滯不前。陳玉冰透露，零售投資者的投資情緒受防疫政策及充滿挑戰的市況影響。不過，自踏入今年第三季以來，投資氣氛漸趨正面，投資者開始選擇穩中求勝策略，甚至變得務實，不再一味追求高回報或高風險的投資選項。

▲ 陳玉冰表示，多元資產配置並不局限於地區、行業版塊及資產類別的多元性，善用不同投資工具亦有助兼顧收益與增長。

高盛資管與梁君馡的看法互相呼應，以多元資產策略靈活應對市場挑戰。陳玉冰表示，多元資產配置並不局限於地區、行業版塊及資產類別的多元性，善用不同投資工具亦有助兼顧收益與增長。除了股票和債券兩大傳統投資工具，精挑細選非傳統投資工具可能是豐富收益來源的方法之一，例如投資團隊近期加入基建及房地產投資信託，不但有助提供穩健的潛在收益，亦有望可幫助緩減投資策略所承受的波幅。另外，在沽出美歐英日股票市場的指數備兌認購期權（covered call）所收取的期權金，或有機會將市場波幅轉化為收益。她強調，高盛資管的投資團隊在不明朗的市況下「主動靈活應萬變」，以前瞻思維捕捉市場增長潛力，以求靈活駕馭市場風浪。



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（特約）