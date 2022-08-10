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【烏克蘭戰爭】克里米亞俄軍基地傳爆炸 烏方否認涉事

環球政治 10:49 2022/08/10

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克里米亞半島地區自2014年起被俄羅斯控制，當地亦設有俄軍基地。當地的空軍基地日前突然發生爆炸，造成最少一人死亡，多人受傷。烏克蘭已否認與事件有關，暗示可能是當地的遊擊隊所為。

黎巴嫩買家以延遲交付為由 拒收首批烏克蘭糧食 【下一頁】

路透社引述多名目擊者報稱，位於克里米亞半島（Crimea）西部的空軍基地於周二（9日）下午傳出最少12次爆炸聲。現場照片亦顯示，爆炸後飄出濃厚黑煙。事件據報造成最少1人死亡，8人受傷。

俄羅斯國防部表示，爆炸點為多個空軍彈藥庫，強調並無遇襲，亦無空軍武裝受損。俄國媒體引述匿名消息指出，事件只是防火設備故障引起，並無發現任何跡象或證據指彈藥庫受到攻擊。

【烏克蘭戰爭】俄稱未有條件 普京難與澤連斯基會面 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在同日的錄影講話中並未直接提及事件，但強調不會放棄重新奪回克里米亞半島，指只要俄羅斯一日繼續佔領當地，黑海地區不會安全。

澤連斯基幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）亦否認烏克蘭與事件有關，並稱當地民眾知道被佔領日子快將告終，認為事件可能是俄國管理不善或當地遊擊隊所為。

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責任編輯：吳漢培

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