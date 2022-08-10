【國泰業績】國泰航空績前靠穩　燃油對沖料錄盈餘、「3＋4」後運力部署成關注

國泰航空 （00293） 中午公布上半年業績，績前股價靠穩，現升不足0.5%至8.55元。雖然國泰航空早已預告上半年仍錄虧損，因應港府即將放寬海外人士抵港改為「3＋4」隔離檢疫，國泰航空管理層對下半年客運運力恢復的部署，料成為投資界所關注重點。

據攜程 （09961） 旗下旅遊平台Trip.com指出，自港府宣布「3＋4」安排後，平台上前往香港的航班訂單首日大升2.49倍，從香港出境航班訂單增加1.76倍。

國泰航空6月客運運力大約為疫情前11%，貨運運力約為疫情前56%，並預期今年底客運運力最高可達疫情前25%、貨運運力為疫情前65%。

國泰航空燃油對沖合約受惠於油價走高

國泰航空今年6月已預告上半年仍錄得重大虧損，但料少於2021年上半年虧損75.65億元。券商普遍預期，隨下半年屬傳統旺季、出行限制放寬，國泰航空下半年現金流改善，且有望轉錄盈利，公司去年下半年也能轉賺約20億元。

至於外界關心的燃油對沖方面，國泰航空去年燃油對沖盈餘23億元。今年油價因應俄羅斯入侵烏克蘭而走高，據國泰3月公布，受累於運力不似預期，今年首季燃油對沖比率高達100%，其後3季燃油對沖比率也達4成以上，每桶合約行使價不足60美元，料可減輕總成本上漲幅度。

國泰航空股價從年初第五波疫情低谷出發，年內股價累升34%，遠勝港股大市。

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編輯：麥德銘